Türkiye ile Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame savunma, medya, iletişim ve havacılık alanlarında 4 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.
İmzalanan anlaşmalar şunlar:
- "Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı"
- "Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı"
- "Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"
- "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası"