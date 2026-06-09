Türkiye ile Suudi Arabistan arasında iş birliği mutabakatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan programı kapsamında Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile görüştü.

Toplantı kapsamında “Demiryolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” ve “Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, “Bölgemizin içinden geçtiği bu hassas süreçte, ticaretin ve lojistik zincirinin kesintisiz işlemesi her zamankinden daha kritik bir hal almıştır. Bu dönemde ulaştırma sektörünün önündeki engellerin kaldırılması stratejik bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’den Suudi Arabistan’a uzanan iki deneme seferi, güzergahın uygulanabilirliğini ortaya koydu"

İki ülke arasındaki karayolu taşımacılığına ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, “2012 yılı öncesinde yıllık karşılıklı taşıma sayımız 20 bine ulaşmıştı. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün bu rakamın gerisinde olsak da amacımız, işbirliğimizi o dönemin de ötesine taşımaktır. Bu kapsamda; Suriye-Ürdün-Irak güzergahlarındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Irak üzerinden Türkiye’den başlayıp Suudi Arabistan’a uzanan iki deneme seferi, bu güzergahın uygulanabilirliğini net bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

“İkili taşımalarımızın yanında transit taşımacılığın geliştirilmesi önemli"

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin kesintisiz karayolu ağlarının önemini daha da artırdığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Ülkelerimiz arasındaki transit taşımacılık taraflara, Avrupa’ya ve Körfez bölgesine erişim imkânı sunuyor. Bu nedenle, ikili taşımalarımızın yanında transit taşımacılığın geliştirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Toplantıda, karayolu taşımacılığı için mevcut ve yeni güzergahları değerlendiren Bakan Uraloğlu, transit ağın da tam kapasiteyle ve kolaylaştırılarak işletilmesinin ticari akışı hızlandırmanın yanında bölgesel lojistik entegrasyona ve Körfez coğrafyasının refahına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında güvenli ve istikrarlı bir karayolu ağı için otoyol bağlantısının sağlanmasının büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Bölge ülkeleriyle ortak bir çalışma ile geleceğe yönelik bir takvim oluşturmanın önemine de değinen Bakan Uraloğlu, demiryolu taşımacılığına da değindi. Uraloğlu, iki ülke arasında doğrudan bir demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Uraloğlu ayrıca, yüksek hızlı tren sistemlerinde ve demiryolu araçları noktasında işbirliği vurgusu yaptı.

2 mutabakat zaptı imzalandı

Görüşmenin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi arasında iki mutabakat zaptı imzalandı.

“Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” ile lojistik merkezlerin inşası, hizmetlerin işletilmesi ve yönetilmesi, deneyim paylaşımı ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

“Demiryolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” ise demiryolu sektörünün her alanında ortak çalışmaların geliştirilmesini amaçlıyor.