Türkiye ile Yunanistan arasında 'Atina Bildirgesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında ziyaret ettiği Yunanistan'da temaslarda bulunuyor.

Erdoğan, ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ardından iki ülke arasında Atina Bildirgesi duyuruldu.

Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak.

Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari pozitif gündemin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar etmeyi taahhüt eder.