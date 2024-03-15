Türkiye-Irak mutabakatında önemli ilkler…

Maruf BUZCUGİL

Yüksek düzeyli Türkiye ve Irak heyetlerinin Bağdat’ta yürüttükleri Güvenlik Mekanizması Görüşmeleri dün gece bu güne kadar kaydedilmemiş çok sayıda ilkleri barındıran kapsamlı bir mutabakatla sonuçlandı. Diplomatik gözlemciler varılan ilklerin mutabakatının bölgede Türkiye’nin yürütebileceği geniş bir operasyonun habercisi olabileceğini belirtiyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Gerçekleştirilen Güvenlik Mekanizması Görüşmesine İlişkin Ortak Sonuç Bildirisi de yayımlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in başkanlıklarındaki müzakerelerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmelere Irak tarafında da Irak Savunma Bakanı, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı, İstihbarat Teşkilat Başkanı Vekili ve IKBY İçişleri Bakanı katıldı. Mutabakatla sonuçlanan görüşmeler geçen yıl 19 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğinde gerçekleşti.

Irak PKK saldırganlığını ilk kez kabul etti

Dün gece imzalanan Türkiye-Irak Güvenlik Müzakareleri mutabakat metni, bugüne kadar Türkiye’nin bölgede yürüttüğü terörle mücadelede ilk defa gördüğü ilkleri kayda geçirdi. Gazze konusundaki kuvvetli ortak çağrı da mutabakat metnine girdi.

Diplomatik kaynaklara göre mutabakat metnine giren ilkler şöyle sıralanıyor:

-Aralık ayındaki Güvenlik Zirvesinde PKK ilk defa ortak tehdit olarak tanımlanmıştı. Bu defa Irak ilk kez PPK’yı yasaklı örgüt olarak tanımladı.

-Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

-PKK’ya karşı ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi.

-PKK’nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef aldığı Irak makamlarınca kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan’dan sonra Bağdat’a gidecek

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayı sonrasında gerçekleşmesi beklenen Bağdat ziyareti de heyetlerin müzakerelerinde detaylı olarak ele alındı.

Irak tarafının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat ziyaretine büyük önem verdiği ve ziyaretin ikili ilişkilerde sıçrama yaratacağını düşündüğü ifade ediliyor. Güvenlik dışında çok sayıda alanda bu ziyaret sırasında anlaşmalar imzalanacağı belirtiliyor.

Görüşmelerin düzenli ve kesintisiz olarak sürdürülmesi üzerinde varılan mutabakat uyarınca terörle mücadele dışında ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında kurulan Ortak Daimi Komitelerin çalışmaları da yakından takip edilecek. Bu komiteler büyük ölçüde bakan seviyesinde yürütülecek.