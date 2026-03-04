Türkiye, İran-ABD-İsrail geriliminde nasıl bir yol izliyor?

Trump'ın İran konusunda süratli bir çözüm ya da eylem istediğini, buradaki aciliyetin Tahran tarafından anlaşılamadığını değerlendiren Ankara, İran'ın aynı hatayı Haziran 2025'te yaşanan 12 Gün Savaşı sırasında da yaptığını düşünüyor.

Ankara'daki yetkililer, İran'ın müzakere masasının Türkiye'de kurulmasına son dakikada karşı çıktığını anımsatırken, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ile yapılacak pazarlık sürecinde kullanılmak üzere geliştirdiği "yeni ve daha yaratıcı fikirleri" de böylece kabul etmemiş olduklarını belirtiyorlar.

Dışişleri Bakanı Fidan, bu süreçle ilgili açıklamasında, savaş çıkmaması için mücadele verdiklerini vurguluyor ve ekliyor:

"Yaratıcı çözümler de sunduk açıkçası. Hatta savaşın başlangıcını geciktirmiş de olduk. Belki bir neticeye ulaşabilirdi ama [İran] eski yönteme dönmeyi tercih etti."

Ankara'nın Tahran'la son dönemde yaptığı temaslarda telkinlerde bulunduğu, özellikle bölge ülkeleriyle yeni bir işbirliği ve diyalog sürecini başlatması çağrısı yaptığı da kaydediliyor.

İncirlik ya da Kürecik'e misilleme olur mu?

En çok merak edilen konulardan biri de İran'ın Türkiye topraklarında Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu askeri tesislere misilleme yapma olasılığı.

Dışişleri Bakanı Fidan, bu soruya yanıt olarak yaptığı açıklamada, "İran konusundan bağımsız olarak konuşuyorum: Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz" ifadelerini kullandı.

Adana kenti yakınlarında bulunan İncirlik Üssü, Türkiye'nin egemenliğinde olmasına karşın yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde önemli bir Amerikan askeri varlığını barındırıyor.