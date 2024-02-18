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Türkiye-İran sınırında 10 kilometrelik tır kuyruğu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda İran tarafından yaşanan sistemsel sorun nedeniyle 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi
İHA
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Türkiye-İran sınırında 10 kilometrelik tır kuyruğu
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Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri İran’a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu belirten Rıdvan Basmacı, “Öğlen saatlerinde Yüksekova’dan Esendere’ye gittiğimiz sırada 10 kilometreyi aşacak derece tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu çile biter herkes yoluna devam eder’’ dedi.