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Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik TIR kuyruğu!

İran tarafında günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi
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Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik TIR kuyruğu!
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Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 2 kilometreye ulaştı. TIR sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu

TIR kuyruğu oluştuğunu belirten Hasım Han, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu da biter yollarına devam ederler" dedi.

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