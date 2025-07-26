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Türkiye kavruluyor: Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye kavruluyor: Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi
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Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyenler, yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplandığı son durakta bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinliğin olduğu görüldü.

Yetkililer, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

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