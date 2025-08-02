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Türkiye Kavruluyor! Sıcaklık 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine düşerken, Şırnak Cizre 43,8 dereceyle rekor kırdı. 7 ilde termometreler 40 dereceyi aşarak vatandaşları bunalttı.

Haber Merkezi
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Türkiye Kavruluyor! Sıcaklık 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
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Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

Türkiye Kavruluyor! Sıcaklık 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı - Resim : 1

Sıcaklık kademeli olarak düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Türkiye Kavruluyor! Sıcaklık 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı - Resim : 2

Cizre sıcaklıkta rekor kırdı

Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.

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