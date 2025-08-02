Türkiye Kavruluyor! Sıcaklık 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine düşerken, Şırnak Cizre 43,8 dereceyle rekor kırdı. 7 ilde termometreler 40 dereceyi aşarak vatandaşları bunalttı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.
Sıcaklık kademeli olarak düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.
Cizre sıcaklıkta rekor kırdı
Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.