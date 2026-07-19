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Türkiye kişi başına düşen yıllık enerji faturasında dünyada kaçıncı sırada?

GlobalPetrolPrices verileri, 2025 yılında kişi başına yıllık enerji harcamasının en yüksek olduğu ülkeleri ortaya koydu. Listenin ilk sıralarında İsveç, Finlandiya ve Avusturya yer alırken, Türkiye 135 dolarlık yıllık kişi başı enerji harcamasıyla 53'üncü sırada bulunuyor. Araştırma, özellikle Avrupa'da yüksek enerji fiyatları ve soğuk iklim koşullarının hane halkı faturalarını önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

Haber Merkezi
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Türkiye kişi başına düşen yıllık enerji faturasında dünyada kaçıncı sırada?
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Enerji fiyatları son yıllarda küresel ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. GlobalPetrolPrices'in hazırladığı araştırma, ülkelerde kişi başına yıllık enerji harcamalarını karşılaştırarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya göre dünyanın en yüksek enerji faturalarını ödeyen ülkeler ağırlıklı olarak Kuzey ve Batı Avrupa'da bulunuyor. Soğuk iklim koşulları nedeniyle yüksek tüketim, elektrik ve doğal gaz fiyatları, karbon vergileri ile enerji dönüşüm maliyetleri Avrupa ülkelerinde faturaların yükselmesine neden oluyor.

İsveç zirvede yer aldı

Listenin ilk sırasında yıllık kişi başına 1.926 dolar ile İsveç bulunuyor. İsveç'i 1.786 dolar ile Finlandiya ve 1.709 dolar ile Avusturya takip ediyor.

İlk 10'da yer alan ülkelerin tamamına yakını Avrupa'dan oluşurken Almanya, Danimarka, İsviçre, Fransa, İtalya ve Hollanda da yüksek enerji harcamalarıyla dikkat çekiyor.

ABD 16'ncı sırada

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD ise yıllık kişi başına 1.042 dolarlık enerji harcamasıyla listenin 16'ncı sırasında yer aldı.

Birleşik Krallık 17'nci, Güney Kıbrıs 18'inci, Yunanistan ise 21'inci sırada bulunuyor.

Türkiye 53'üncü sırada

Araştırmaya göre Türkiye'de kişi başına yıllık enerji harcaması 135 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamla Türkiye, 60 ülkelik sıralamada 53'üncü sırada yer aldı.

Türkiye; Ukrayna'nın ardından gelirken Dominik Cumhuriyeti, Belarus, Ekvador, Ürdün, Kazakistan, Vietnam ve Senegal'in önünde yer aldı.

Enerji uzmanlarına göre Türkiye'de enerji harcamalarının Avrupa'nın oldukça altında kalmasında devlet destekleri, uygulanan tarife sistemi ve hane halkının gelir düzeyi etkili oluyor. Buna karşın enerji ithalatına bağımlılık, döviz kuru hareketleri ve doğal gaz maliyetleri fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Enerji faturaları en yüksek ilk 60 ülke

Sıra Ülke Kişi başına yıllık enerji harcaması (USD)
1 İsveç 1.926
2 Finlandiya 1.786
3 Avusturya 1.709
4 Danimarka 1.583
5 Almanya 1.450
6 İsviçre 1.388
7 Çekya 1.214
8 Fransa 1.195
9 İtalya 1.139
10 Hollanda 1.137
11 Grönland 1.132
12 Norveç 1.127
13 Lüksemburg 1.111
14 Belçika 1.107
15 İrlanda 1.087
16 ABD 1.042
17 Birleşik Krallık 965
18 Güney Kıbrıs 951
19 Slovenya 812
20 Polonya 786
21 Yunanistan 764
22 Kanada 748
23 İspanya 710
24 Moldova 695
25 Litvanya 692
26 Japonya 683
27 Yeni Zelanda 675
28 Hırvatistan 637
29 Portekiz 633
30 Slovakya 594
31 Şili 587
32 Sırbistan 587
33 Uruguay 574
34 Romanya 464
35 Kuzey Makedonya 451
36 Botsvana 450
37 Bulgaristan 444
38 Güney Kore 428
39 Karadağ 424
40 Macaristan 378
41 Singapur 342
42 Malta 318
43 Kosova 294
44 Tayvan 273
45 Brezilya 256
46 Arnavutluk 247
47 Kosta Rika 213
48 Ermenistan 200
49 Çin 173
50 Filipinler 160
51 Gürcistan 143
52 Ukrayna 136
53 Türkiye 135
54 Dominik Cumhuriyeti 134
55 Belarus 123
56 Ekvador 119
57 Ürdün 116
58 Kazakistan 102
59 Vietnam 95
60 Senegal 89