Türkiye Kurban Bayramı'nı nasıl geçirecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 4 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Tekin, yarın Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

Yarın Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Iğdır ve Kars çevrelerinde yağışların etkili olacağını aktaran Tekin, bayramın ikinci gününe denk gelen perşembe günü yurdun yeni bir yağışlı sistemin içerisine gireceğini bildirdi.

Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışların devam edeceğini dile getiren Tekin, "Özellikle perşembe günü Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Tunceli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı." diye konuştu.

Cuma günü Trakya ve İstanbul dışında tüm yurtta yağışların etkili olacağını belirten Tekin, özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz'deki yağışların kuvvetli olacağını vurguladı.

Tekin, bayramın son günü yağışlı sistemin yurdun kuzey kesimlerinde etkisini göstereceğini ve daha sonra yurdu terk edeceğini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının bayram boyunca mevsim normallerinde seyredeceğini aktaran Tekin, "Cuma günü ise ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer mevsim normalleri altına inecek." dedi.

3 büyükşehirde hava durumu

Yarın başkentte parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını bildiren Tekin, yağışların perşembe ve cuma günü görüleceğini, daha sonra kenti terk edeceğini belirtti.

Tekin, Ankara'da 4 gün boyunca hava sıcaklıklarının 22-25 derecede seyredeceğini söyledi.

İstanbul'da da yarın parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, "Bayramın ikinci günü İstanbul genelinde yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 4 gün boyunca 23-26 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

İzmir'de yarın kıyı kesimlerde güneşli havanın etkili olacağını, kentin iç kesimlerinde yağış görüleceğini aktaran Tekin, sıcaklıkların 4 gün boyunca 28-30 derecede olacağını kaydetti.