Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması toplantısı yapılacak

ANKARA(EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Aralık 2025’te İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın başkanlık edeceği Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 7. toplantısı öncesinde düzenlenecek Türkiye–Macaristan Ortak İstişare Mekanizması’nın ilk toplantısına katılacak.

Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgiye göre Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın, Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Teşkilatları Başkanları ve Savunma Sanayii’nden sorumlu yetkililerinin katılımıyla, askeri, güvenlik, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında ikili iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunması hedefiyle oluşturulduğu belirtildi.

Ortak İstişare Mekanizması’nın yılda en az bir kez Türkiye ve Macaristan’da dönüşümlü olarak toplanmasının planlandığı aktarıldı.

Bakan Fidan’ın ayrıca, YDSK Yedinci Toplantısı’na da katılması ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’yla bir görüşme gerçekleştirmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bakan Fidan’ın katılacağı toplantı ve görüşmelerde;

• Türkiye ile Macaristan arasındaki kapsamlı iş birliğini geliştirilmiş stratejik ortaklık temelinde her alanda daha da güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etmesi,

• Bu amaçla kurulan Ortak İstişare Mekanizması’nın ikili ilişkilerin kurumsal zeminini güçlendiren ve iş birliğini ileri bir seviyeye taşıyan önemli bir adımı teşkil ettiğini vurgulaması,

• İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması için ortak gayretlere hız kazandırılması ihtiyacına işaret etmesi,

• Enerji alanındaki stratejik iş birliğinden duyulan memnuniyeti vurgulaması ve iş birliğinin ortak projelerle geliştirilmesine yönelik imkanları değerlendirmesi,

• Savunma sanayii alanındaki yakın iş birliğinin yeni projelerle daha ileriye taşınmasına yönelik ortak iradeyi teyit etmesi,

• Macaristan’ın güvenlik iş birliğinde önemli bir ortak olduğunu vurgulaması ve iki ülke arasında terörle mücadele alanındaki iş birliğinin müşterek menfaatler temelinde devam edeceğinin altını çizmesi,

• Avrupa güvenlik mimarisine yönelik girişimlerin başarısının, AB’nin Türkiye gibi AB üyesi olmayan NATO Müttefikleriyle iş birliği tesis etmesine bağlı olduğuna işaret etmesi,

• Macaristan’ın Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik sergilediği yapıcı tutum ve desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtmesi,

• Türkiye-Macaristan iş birliğinin Orta Asya ve Afrika gibi coğrafyalarda güçlenerek sürdürüleceğini ifade etmesi,

• Bu kapsamda, Macaristan’la Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki iş • birliğinin ikili ilişkilere ilave bir zenginlik ve katma değer sağladığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, Balkanlar, Güney Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihi bağlar ve kültürel yakınlığın güçlendirdiği dostane ilişkilerin, artan üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları sayesinde her alanda ivme kazandığı belirtildi. İki ülke arasında 2013’te kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ile ilişkilerin “stratejik ortaklık” seviyesine çıkarıldığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, son olarak 28 Temmuz 2023 tarihinde Macaristan’a ikili resmi ziyarette bulunduğu hatırlatılarak, “Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Karma Ekonomik Komisyon Dokuzuncu Toplantısı vesilesiyle 26 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir..

Türkiye-Macaristan ikili ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar'a ulaşmıştır. Türkiye’den Macaristan’a 2002-2024 dönemindeyapılan doğrudan yatırımlar 153 milyon dolar; Macaristan’dan Türkiye’ye aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımlar ise 29 milyon dolardır” bilgisi de paylaşıldı.