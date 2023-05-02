Türkiye, Meksika'ya, Proteo için Alman çoban köpeği yavrusuyla teşekkür etti

Türkiye, Meksika’nın 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde arama kurtarma köpeklerini göndermesine minnettarlığını göstermek ve Türkiye'de ölen Proteo adlı köpeğin mirasını yaşatmak için bir Alman çoban köpeği yavrusunu Meksika’ya yolladı.

Türkiye, yavru köpeğin arama kurtarma çalışmalarında ölen Proteo’nun “mirasını devam ettirmesini” umduğunu belirtti.

Meksika’da Türkiye’nin hediyesinin “insani yardımın limit ya da sınır bilmediğini gösterdiğini” söyledi.

Yavru köpeğe henüz bir isim verilmedi. Ülkedeki ve ülke dışındaki görevler için arama kurtarma köpeği yetiştiren Meksika Savunma Bakanlığı üç olası ismi oylamaya sundu. Proteo 2, Arkadaş ya da Yardım.