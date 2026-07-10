Türkiye, NATO Savunma Bankası girişimine katılmıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna'nın katılma taahhüdünde bulunduğu Kanada merkezli bankaya Türkiye katılmayacak.

Söz konusu banka, savunma alanında başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman imkanı sunacak çok taraflı bir banka olarak tasarlanıyor.

Kanada'nın Montreal kentinde icra edilen müzakerelerden sonra Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan temsilcilerin katılımıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda şu aşamada bankaya katılma taahhüdünde bulunmama kararı alındığı öğrenildi.