Türkiye, NATO zirvesinde Ankara'da kuş uçurtmayacak!

Türkiye, NATO'nun 2026 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken başkent Ankara adeta yüksek güvenlikli bir bölgeye dönüştürülüyor.

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirvede NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra çok sayıda uluslararası heyetin katılması beklenirken, güvenlik planlaması da olağanüstü boyutlara ulaştı.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Ankara genelinde ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 40 binden fazla polis ve güvenlik personeli görev yapacak. Liderlerin konaklayacağı, toplantılara katılacağı ve şehir içinde kullanacağı güzergâhlar özel koruma altına alınacak.

Hava savunması ve F-16 alarmı

Zirve süresince Ankara semaları yerli hava savunma sistemleriyle korunacak. Olası tehditlere karşı İHA ve anti-drone sistemleri kritik noktalara konuşlandırılırken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları da yüksek alarm seviyesinde tutulacak.

Yetkililer, özellikle İran-İsrail savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni güvenlik risklerinin hazırlıkların kapsamını genişlettiğini belirtiyor.

6 bin katılımcı bekleniyor

Ankara’daki zirveye yaklaşık 6 bin katılımcının gelmesi bekleniyor. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesinden ortak ülkeler, Körfez ülkeleri ve Ukrayna temsilcilerinin de toplantılara katılması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın da zirveye katılmasının beklendiğini ifade etmişti.

Askeri pist modernize edildi

Habere göre Türkiye, son aylarda Ankara’daki askerî bir hava pistinin modernizasyonu için 230 milyon doların üzerinde harcama gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın konumdaki pist sayesinde yabancı liderlerin şehir içindeki ulaşım sürelerinin azaltılması ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Esenboğa’da kısıtlamalar ve idari tatil gündemde

Zirve sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki uluslararası uçuşlara yönelik çeşitli kısıtlamaların uygulanması planlanıyor. Ayrıca şehirdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla idari izin uygulaması da değerlendiriliyor.

Ankara Valiliği’nin zirve haftasında gösteri ve protestolara yönelik kapsamlı yasaklar getirmesi de gündemde bulunuyor.

Başkent genelindeki güvenlik ağı da güçlendirilecek. Kritik bölgelere yaklaşık 100 yeni yüksek teknolojili güvenlik kamerası kurulması planlanırken, mevcut 30 binin üzerindeki şehir güvenlik kamerası sistemiyle entegre bir gözetim ağı oluşturulacak.

NATO’nun stratejik zirvesi

Ankara’da düzenlenecek zirve, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ikinci NATO liderler toplantısı olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin ittifakın güvenliği açısından kritik bir role sahip olduğunu vurgularken, zirvede savunma harcamaları, savunma sanayi kapasitesi ve bölgesel güvenlik başlıklarının öne çıkmasının beklendiğini ifade etmişti.