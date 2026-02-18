Türkiye, NATO’da 74 yıldır kritik rol oynuyor

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye’nin NATO’ya katılımının yıl dönümü kapsamında yaptığı açıklamada, ülkenin ittifaka sağladığı çok yönlü katkılara dikkat çekti. Hart, "Türkiye, güçlü ordusu, savunma sanayisi ve düzenli NATO tatbikatlarına katılımıyla İttifak’ın sarsılmaz bir müttefikidir. Ortak güvenliğimize değerli katkılar sunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, ittifakın sarsılmaz müttefikidir"

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 74. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ittifaka sağladığı katkıların hem çok boyutlu hem de stratejik önemde olduğunu vurguladı. Hart, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatarak, savunma alanındaki istikrarlı yatırımlar, gelişmiş savunma sanayisi ve düzenli katılım gösterdiği tatbikat ve görevler sayesinde Türkiye’yi "İttifakın sarsılmaz müttefiki" olarak nitelendirdi.

Hart açıklamasında, Temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne de değindi ve Türkiye’nin ittifak içindeki aktif rolünün bu zirve bağlamında önemini koruduğunu belirtti. "Bugün, Türkiye’nin NATO’ya katıldığı 74 yıldan bu yana sağladığı katkıların çok boyutluluğunu bir kez daha görüyoruz" ifadesini kullanan Hart, ülkenin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından kritik bir ortak olduğunu söyledi.

Türkiye, 18 Şubat 1952’de NATO’ya üye olarak ittifaka katılmış ve geçen 74 yıl boyunca askeri kapasitesi, stratejik konumu ve bölgesel görevleriyle NATO içinde vazgeçilmez bir ülke olarak öne çıkmıştır. Özellikle terörizmle mücadeledeki aktif rolü, Karadeniz ve Orta Doğu’daki güvenlik operasyonlarına yaptığı katkılar, Türkiye’yi NATO için stratejik bir aktör haline getirmiştir.

Hart, açıklamasını Türkiye’nin NATO’nun gelecekteki operasyonlarına ve tatbikatlarına da sürekli katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek tamamladı. Türkiye’nin ittifaktaki rolü, hem bölgesel hem de küresel güvenliğin sürdürülmesi açısından NATO tarafından yakından takip ediliyor.