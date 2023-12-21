Türkiye, nüfusa göre hekim ve hemşire oranında OECD’de sonuncu

Mehmet KAYA

Türkiye’de son dönemde, hekim göçü tartışmaları sürerken, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’nin OECD içinde nüfusa oranla en düşük hekim ve hemşire sayısına sahip olduğu belirtildi.

AİFD ve Avrupa İlaç Endüstrileri ve Birlikleri Federasyonu (EFPIA) sponsorluğunda IQVA tarafından hazırlanan Türkiye İlaç Raporu yayımlandı. Raporda, sağlık sektörü verileri ve ilaç sektörü değerlendirmelerine yer verildi. Sağlık sektör raporunda, Türkiye’nin kişi başına sağlık harcaması, ilaç harcamasında OECD içinde en düşük ülkelerden biri olduğu ve hem sağlık hem de ilaçta kamu tarafından karşılanan kısmın yüksek olduğu belirtildi. Yine de bu karşılaştırmalarda OECD içindeki performans sınırlı kaldı.

Raporda 1000 kişi başına düşen hekim oranında 2,2 oranıyla en düşük ülke olurken, yine bin kişi başına hemşirede 2,8 oranı ile en düşük orana sahip ülke oldu.

Türkiye ilaçta 22. büyük pazar

Küresel ilaç pazarının 2022 yılında büyüklüğünün 1 trilyon 448 milyar dolara ulaştığı belirtilen raporda, Türkiye’nin 7.7 milyar dolar ile 22. sırada yer aldığı vurgulandı. Bu tutarın, COVID-19 salgının etkisinin sürdüğü önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında gerileme gösterdiğine dikkat çekildi. Diğer yandan küresel pazarın 2022’de önceki yıla göre yüzde 7,8 oranında arttığı, son 5 yılda ise yüzde 6,9 oranında bileşik büyüme sağladığı belirtildi.

Dünyanın en büyük 50 şirketinin ülkelerdeki payına yönelik analize de yer verilen raporda, tutar bazında bu şirketlerin Türkiye’deki pazar payının yüzde 47 olduğu ancak bu oranla aralarında Rusya ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu, çoğu gelişmiş ülkenin gerisinde kaldığı bilgisine yer verildi. Öte yandan, Bangladeş, Çin ve Hindistan gibi çok büyük nüfusa sahip ülkelerde, büyük şirketlerin pazar payının sırasıyla yüzde 5, yüzde 16 ve yüzde 34 gibi düşük oranlarda gerçekleştiği bildirildi.

Raporun daha önce fazla veri üretilmeyen Türkiye’deki AR-GE ve yenilikçi ilaçlara erişim gibi yeni verilere de odaklandı. Buna göre, halen patent koruması altında olan ilaçların Türkiye pazarındaki payı yüzde 15 ile önemli ilaç pazarı ülkeler arasında en düşüklerden biri olarak gerçekleşti. Bu ilaçların yüzde 56,9’unun kanser ilaçları olduğu bilgisine yer verildi.

Daha yüksek teknolojili olduğu savunulan biyoteknoloji ilaçlarında, Türkiye’de 124 biyoteknolojik, 28 adet de biyobenzer (biyoteknolojik ilacın aynı etkiye sahip benzeri) ilacın piyasada olduğu, toplam ilaç pazarının yüzde 16,6’sı oranında olan bu ilaçlarda, AB ortalamasındaki ağırlığın yüzde 29,9 düzeyinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay verilen 168 yenilikçi ilacın, kamu ödemesi kapsamında olması ve alternatif geri ödeme ile tedavi basamağı ve diğer geri ödeme kapsamında olması erişebilirlik kriteri sayılarak analiz edildi. Buna göre, Türkiye’de 2023 itibariyle bu ilaçlardan 10 adetinin erişilebilir olduğu, Bu oranın Almanya’da yüzde 88, İtalya’da yüzde 80, AB ortalamasının ise yüzde 45 olduğu belirtildi. Türkiye’deki yüzde 6’lık oranın en düşüklerden biri olduğu, genel olarak Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB ortalamasının altında kaldığına dikkat çekildi.

Dijitalleşme ve teletıp

Raporda, dijital tıp ve teletıp uygulamaları hakkında da bilgi verildi. Buna göre, Covid-19 salgını döneminde çok sayıda sayısal sağlık aracının tıp alanına girdiği vurgulanarak, bunların giyilebilir teknolojiler, hastane ve şahsa yönelik yazılım ve uygulamalarda yoğunlaştığı, bu sayısal ürünlerin verimlilik ve kolaylık sağladığı, bu nedenle desteklemesi gerektiği belirtildi.

Teletıp (uzaktan iletişim sağlamaya yarayan teknolojilerle hastalara hizmet verilmesi) alanında Sağlık Bakanlığı’nın mevzuat oluşturduğu belirtilen raporda, belirli şartlar altında muayene, klinik parametre değerlendirme, reçete yazılması, sağlığın korunması, riskli-yaşlı kişilere yönelik değerlendirme-takip, bakanlığın izin verdiği girişimsel tedaviler, salgın hastalıklar durumunda hizmetler, giyilebilir teknoloji gibi araçlarla sağlık verisi ölçümü ve takibi olmak üzere 8 alanda teletıp uygulaması yapılabildiği anlatıldı.