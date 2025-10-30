Türkiye Petrolleri: Operasyon haberlerine konu şirketle hiçbir bağımız yok

TP Petrol Dağıtım AŞ firmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirdiği Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarının, rafinerinin bildirdiği miktardan 18 bin 476 ton eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan dokuz şüpheliden üçü tutuklandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO), yapılan duyuruda, söz konusu haberlerde geçen firmanın TP Petrol Dağıtım A.Ş. olduğu ve bu şirketin Zülfikarlar Holding tarafından 2016 yılında özelleştirme kapsamında satın alınan özel bir akaryakıt dağıtım firması olduğu belirtildi.

TPAO açıklamasında, “Türkiye’nin her köşesinde petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetleri yürüten millî şirketimiz ile TP Petrol Dağıtım A.Ş. arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak yalnızca hidrokarbon arama ve üretim faaliyeti yürüttüğünü vurgulayan kurum, perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmadığının da altını çizdi.

Açıklamada ayrıca, TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin geçmişte Türkiye Petrolleri markalarını sınırlı bir süre için kullanma hakkı elde ettiği, ancak bu hakkın 4 Nisan 2025 itibarıyla sona erdiği hatırlatıldı. TPAO’ya ait markaların izinsiz şekilde kullanılmaya devam ettiğinin tespit edildiği ve yargı sürecinin sürdüğü de kaydedildi.

TPAO, millî markalarını koruma konusunda her zaman azami hassasiyet gösterdiğini ve gerekli tüm hukuki haklarını kullandığını belirterek açıklamasını tamamladı.