Türkiye plastik kirliliğiyle mücadelede ortak yol haritası için buluşuyor

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Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu plastik kirliliğinin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi alanlarında ileriye taşımaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu vizyon doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenecek Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformu – Plastik Döngüsünde Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı, 31 Ağustos–1 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

17 bakanlık, 40’tan fazla genel Müdürlük, 400’den fazla katılımcı

Çalıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Türkiye’nin sıfır atık, döngüsel ekonomi ve çevre politikaları doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların ortaya koyduğu perspektifle; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sanayi ve özel sektör, meslek kuruluşları ve sivil toplumun katılımıyla çok paydaşlı bir istişare zemini oluşturacak. Çalıştayda 17 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük ve 400'den fazla katılımcı ortak eylem planını ortaya koyacak.

Plastik döngüsünün tüm yaşam döngüsü ele alınacak

Plastik kirliliğinin yalnızca atık yönetimi perspektifiyle değil, üretimden tüketime uzanan bütüncül bir sistem yaklaşımıyla ele alınacağı çalıştayda; plastiklerin üretimi ve tasarımı, sürdürülebilir tüketim, atık yönetimi, geri kazanım, mikroplastikler, insan sağlığı, finansman, yönetişim ve uluslararası iş birliği başlıkları değerlendirilecek.

Çalıştay kapsamında 4 ana tematik blok altında 15 tematik çalışma masası oluşturulacak. Alanında uzman paydaşların bir araya geleceği masalarda, Türkiye’nin plastik döngüsünün mevcut durumu değerlendirilecek; ihtiyaçlar, fırsatlar ve çözüm alanları ortak akıl anlayışıyla ortaya konulacak.

Şehirlerden gelen deneyim İstanbul’a taşınacak

İstanbul’daki çalıştay öncesinde Adana, Mersin, Muğla ve Antalya’da Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantıları gerçekleştirilecek.

Valilerin başkanlığında, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilecek toplantılarda; illerin plastik atık yönetimindeki mevcut durumu, kaynakta azaltım ve ayrı toplama uygulamaları, geri dönüşüm ve yeniden kullanım altyapısı, kıyı ve deniz alanlarına ulaşan plastik atıkların önlenmesine yönelik çalışmalar ile yerel ölçekteki ihtiyaç ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

Toplantılarda ortaya konulan görüş ve öneriler, İstanbul’da gerçekleştirilecek çalıştaya taşınarak ulusal ölçekteki ortak akıl sürecine dahil edilecek.

Bu yönüyle şehir koordinasyon toplantıları, yerelin deneyimini ulusal politika perspektifiyle buluşturan hazırlık ve istişare sürecinin önemli bir aşamasını oluşturacak.

Valiler ve Bakan Yardımcıları Özel Oturumlarda Buluşacak

Çalıştay programı kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla denizle bağlantılı illerin valilerinin katılımıyla özel bir Valiler Oturumu gerçekleştirilecek. Ayrıca bakan yardımcılarının katılımıyla bir Bakan Yardımcıları Oturumu düzenlenecek.

Oturumlarda; plastik atıkların kaynağında azaltılması, etkin toplanması, geri dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesi, kıyı ve deniz ekosistemlerinin plastik kirliliğinden korunması, yerel uygulamaların güçlendirilmesi ve merkezi politikalarla yerel çalışmalar arasındaki uyumun artırılması gibi başlıklar ele alınacak.

Böylece yerelde edinilen deneyimlerin karar alma süreçleriyle buluşturulması ve Türkiye’nin plastik döngüsüne ilişkin ortak bir yaklaşımın güçlendirilmesi hedeflenecek.

Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu hazırlanacak

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların çıktıları, Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu ile kayıt altına alınacak.

Raporda; plastik kirliliğinin önlenmesi, kaynakta azaltımın güçlendirilmesi, ayrı toplama sistemlerinin geliştirilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın yaygınlaştırılması, döngüsel üretim ve tüketim modellerinin desteklenmesi, finansman mekanizmalarının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejik yol haritası ortaya konulacak.

Sıfır Atık Vakfı, plastik döngüsünün güçlendirilmesini; çevrenin korunmasının yanı sıra kaynak verimliliği, ekonomik sürdürülebilirlik, iklim eylemi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyor.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye’de ortaya konulan sıfır atık vizyonundan güç alan bu süreçle; kamu, yerel yönetimler, özel sektör, akademi ve sivil toplumun ortak sorumluluk anlayışıyla hareket ettiği, plastik kirliliğinin kaynağında önlenmesine ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesine dayalı bir Türkiye plastik döngüsünün inşa edilmesi amaçlanıyor.