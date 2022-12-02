Türkiye-Romanya ticaret hacmi 2022’de 10 milyar doları aşacak

ANKARA (EKONOMİ) - Romanya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Romanya Milli Gününe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Romanya arasında güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, bu durumun bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağladığını söyledi. Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Tinca ise ticaret hacminin yıl sonunda 10 milyar doları aşmasının beklendiğini aktardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın da katıldığı resepsiyonda konuşan Bakan Soylu, Romanya ile Türkiye arasındaki ilişkinin geldiği noktanın övünç kaynağı olduğunu bildirdi.

Romanya’nın Güney Doğu Avrupa'daki en büyük ticari ortağı olduğuna vurgu yapan Süleyman Soylu, “Her iki ülkenin liderleri tarafından belirlenen hedef 10 milyar dolar, bugünkü geldiği nokta ise 7 milyar dolardır. Bugün Romanya'da kayıtlı, hizmet veren 17 bin firmamızın 7 milyar dolar civarında yatırımı bulunmaktadır.” diye konuştu.

Romanya Büyükelçisi Ştefan Tinca, iki ülkenin hem Karadeniz hem de Güney Doğu Avrupa’da iyi ortak olduklarının altını çizerken, NATO’da da güçlü müttefiklik ilişkilisi bulunduğundan bahsetti.

Karşılıklı ticaret hacminin yıl sonuna kadar 10 milyar doları aşacağı öngörüsünde bulunan Tinca, “İki ülkenin ilişkileri genişletmek ve uzun süreli stratejik faaliyetlere imza atmak için birlikte çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Tinca, iki ülkenin Karadeniz coğrafyasında büyüme ve gelişmenin motoru haline gelebileceğini de aktardı.