Türkiye sandığa gidiyor: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İç Anadolu’nun Doğusu, Doğu Anadolu’nun Batısı ve Kahramanmaraş’ta yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Konya’da yerel kuvvetli yağış yaşanacak.



Seçim günü, meteoroloji haritalarına göre, Karadeniz'in bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düşecek. Karadeniz'de sağanak yağış etkili olaçak. Bu bölgenin dışında yurtta hava açık olacak ve sıcıklıklar mevsim normallerinde seyredecek.



Meteoroloji'den aralıklı sağanak yağış uyarısı



Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre bugün, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 kilometre/saat) kuvvetli esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının yurdun İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen sıcaklıklar



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26