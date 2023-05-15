Türkiye seçimini yaptı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm yurtta vatandaşlar sandığa koştu. Seçimlere katılım oranı yüzde 88,52 oldu. Yurt genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da oyunu kullandı. Erdoğan, “Olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Orada da vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Seçmenlerimizin endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları ve Türk demokrasinin gücünü göstermesi için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak saat 11.40’ta Saff et Çebi Ortaokulu’na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

KILIÇDAROĞLU ANKARA’DA OY VERDİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Arjantin İlkokulu’nda oy kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Sandığa giden bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Birlikte olmayı ve demokrasiyi çok özlemişiz. İnşallah bu ülkeye baharlar gelecek.” dedi.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi’ndeki Arjantin İlkokulu’na geldi.

Sevgi gösterileriyle karşılanan Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını sundu.

Kılıçdaroğlu, “Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek” diye konuştu.

Oy kullandıktan sonra evine geçen Kılıçdaroğlu, buradaki gazetecilerin sorusu üzerine “Demokrasiyi özledik, gereğini yaptık.” dedi.

SİNAN OĞAN OYUNU ÇANKAYA'DA KULLANDI

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara Çankaya’da oyunu kullandı. Oğan, oyunu kullandıktan sonra, “Memleketimize hayırlı olsun. Lütfen herkes oy kullansın” şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ: SİYASİ HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu’na gelen Devlet Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti.

“Cenabıallah nasip etti, oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Siyasi hayatımda önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte, inşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun, bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum.”

AKŞENER: SEÇMENİN DERDİNİ DİNLEDİK

İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullandı.

Akşener, “Öncelikle milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostluk içerisinde çalıştık iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık. Kutuplaştırmadan seçmenin derdini dinleyerek çözümler üretmek üzerine çalıştık. Sandık sonucuna saygı gösterilmesi kısmına geçiyoruz. Aziz milletin vereceği karar başımızın üzerindedir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çok güzel bir çalışma yürütüldü. Özellikle Millet İttifakı olarak. Uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde. Birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık ve iddia ediyorum, en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık” dedi.

Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde, 2127 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akşener, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ailesiyle vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Akşener, seçimin millet ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Akşener, 45 yerde miting, 54 noktada da program yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Sadece ben, 66 civarında 66 noktada. Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş aynı şekilde. Sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan. Yani bu seçimde Millet İttifakı bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey, bizim seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek.

Muharrem İnce: Hepsine dava açacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından hazırlanan montaj görüntüleri yayanların her birine dava açacağını belirterek, “50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa, Allah da onlara yaşatsın.” dedi. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi’ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı.

Muharrem İnce, şunları kaydetti: “2010 yılının mayıs ayında kaset komplosu vardı. Yine kaset kumpası var diye yazıyorsunuz. Bu doğru değil ki. Çünkü ortada bir kaset yok. Ortada bir görüntü yok. Ortada bir dekont yok. Bunların hepsinin sahte olduğunu, bu kişilerin ben olmadığımı, o dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Siz buna rağmen, ‘kaset komplosu’ yazıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. O görüntüler gerçek değil. Bunu yayanlar, sırf siyasi gerekçelerle, eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek, avukatlarım şu an tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsinin, her birine dava açacağım. 5 binse 5 bin, 10 binse 10 bin, böyle bir dünya yok. Böyle bir alçaklık olamaz. Hepsi sahtedir.”