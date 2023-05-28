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Türkiye seçimini yaptı

Anadolu Ajansı'na göre oyların yüzde 97'si sayıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oyla önde.

Haber Merkezi
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde oy sayımında sona yaklaşıldı.

Anadolu Ajansı'na göre kesin olmayan sonuçlar şöyle:

Açılan sandık oranı: 97

Recep Tayyip Erdoğan: 52,2

Kemal Kılıçdaroğlu: 47,8

Harita değişmedi

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde haritada değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara, İzmir Kemal Kılıçdaroğlu derken; Trakya ile Eskişehir ve Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Tunceli, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Diyarbakır'da da Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.

YSK Başkanı Yener: Erdoğan 54,47 - Kılıçdaroğlu 45,53YSK Başkanı Yener: Erdoğan 54,47 - Kılıçdaroğlu 45,53Gündem

 

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