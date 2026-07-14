Türkiye sıcaktan kavrulurken Kars'ta kar mesaisi sürüyor

Yüksek rakımı nedeniyle karın uzun süre erimediği Tuygun Köyü Yaylası'nda, yaylacılık sezonunun başlamasıyla birlikte köylülerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Dev kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı olan yayla yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor.

Greyder ve yükleyici iş makinelerinin görev yaptığı bölgede ekipler, yer yer 3 metreyi aşan kar tabakalarını tek tek kaldırarak yolu tamamen kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Kar duvarları arasında ilerleyen iş makinelerinin oluşturduğu görüntüler ise adeta kış aylarını aratmıyor.

Birkaç gün daha sürmesi beklenen çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge halkı ve besiciler yaylalara daha güvenli ve rahat ulaşabilecek. Özellikle yaz aylarında hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü yaylanın ulaşıma açılması, üreticiler açısından büyük önem taşıyor.

Yaz mevsiminin yaşandığı birçok kentte sıcak hava etkisini artırırken, Kars'ta iş makinelerinin metrelerce yüksekliğindeki kar kütlelerini temizlemesi dikkat çekti. Bu sıra dışı görüntüler, Kars'ın Türkiye'nin en zorlu iklim şartlarından sahip illerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.