Türkiye siyasetinde yeni yılda neler yaşanacak?

CHP ise başta belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması, kayyuma son verilmesi olmak üzere sürecin "demokratikleşme" adımları ile örülmesini istiyor.

DEM Parti anadilde eğitim ve anayasal yurttaşlık dahil, Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilere yer verirken, MHP sürece "terör sorununun çözümü" olarak bakıyor.

Komisyonun ortak raporunu Ocak ayı ortalarında tamamlaması ve geçici ve müstakil "süreç yasası" ile ilgili çerçeve düzenleme önermesi hedefleniyor.

Ancak, Suriye'deki gelişmeler ve PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sahadan gelecek raporların sürecin kaderini de belirleyeceği, iktidarın bu alanda somut gelişme görmeden yasal düzenleme için adım atmayacağı ifade ediliyor.

Süreç, Demirtaş'ın tahliyesine yol açar mı?

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, yeni çözüm sürecinin başarıya ulaşması, yurt dışına giden veya tutuklu bulunan başta Kürt siyasetçiler için ülkeye dönüş ve tahliye yolunu açabilir.

DEM Partililer, sürecin olumlu sonuçlanması halinde, yapılacak geçici süreç yasası ile hem yurt dışında bulunan siyasetçilerin Türkiye'ye dönmesi, hem de tutuklu siyasetçilere tahliye yolunun açılması beklentisini dile getiriyor.

DEM Parti yeni döneme göre şekillenecek

Süreç DEM Parti açısından da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Olağan kongresini 2026'da yapacak olan DEM Parti'nin, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ile yeniden yapılanmaya gideceği; ismi ve logosu dahil, kapsamlı bir değişikliğe gideceği bir süredir konuşuluyor.

Sürecin olumlu sonuçlanması halinde DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan'ın önerileri doğrultusunda kapsamlı değişiklikleri Olağan Büyük Kongre'de hayata geçireceği belirtiliyor.

Ancak DEM Parti kongre tarihini netleştirmek için yeni çözüm sürecinin seyrini ve yasal düzenleme aşamasına geçilmesini bekliyor.

İYİ Parti için kongre yılı

Yeni yılda, olağan kurultayla yönetimini yenileyecek bir başka parti de İYİ Parti olacak.

İYİ Parti 18 Ocak'ta 4. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

2023 seçimlerinden sonra genel başkanlığı bırakan Meral Akşener'in yerine görevi devralan Müsavat Dervişoğlu'nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İBB ve diploma davaları siyasetin seyrini nasıl etkileyebilir?

CHP'nin tarihindeki en zorlu dönemlerden birini yaşadığı 2025 yılı boyunca, haklarında başlatılan soruşturmalar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 11 parili belediye başkanı tutuklandı.

2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" gerekçe gösterilerek tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise geçen ay tahliye edildi.