Türkiye SMA'lı minik Parla'yı yalnız bırakmadı

Binbaşı Ergin Kupan sosyal medyadan paylaştığı videoda, ‘’Merhaba ben Jandarma Binbaşı Ergin Kupan. Ama size SMA Tip 1 kas hastası olan Parla Kupan'ın babası olarak sesleniyorum. Kızım Parla mutasyonlu SMA Tip 1 kas hastasıdır. Ve bu kas hastalığını dünyada tanı alan 8. kişiyiz. 27 yıldır bu vatan toprakları için savaştım. Şimdiki savaşım ise kızım Parla için. Desteklerini bu zamana kadar esirgemeyen ve bundan sonra destekleyecek herkesten Allah razı olsun.’’ ifadelerine yer verdi.

Aile tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmirli baba Ergin Kupa’nın yardım çağrısı yaptığı videonun ardından 24 saat içerisinde tedavi için gerekli olan 2 milyon doların dayanışma ile toplandığı ifade edildi. Geç kalınmış tanı yüzünden vücudu zayıf düştüğü için akciğer enfeksiyonu geçiren Parla bebeğin, tedavisi için yattığı Dokuz Eylül Hastanesi'nden taburcu olunca gen tedavisi için Dubai'ye götürüleceği öğrenildi.