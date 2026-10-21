Türkiye son beş yılda Google’da neler aradı?

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Türkiye’nin son beş yıldaki gündemi, Google aramalarına da yansıdı.

X kullanıcısı ve veri analisti Burak Koçer’in Google Trends verilerinden yararlanarak hazırladığı çalışmada, her ilin farklı dönemlerde hangi konulara yoğunlaştığı ortaya konuldu.

Türkiye'de Son 5 Yılın Google'da En Çok Trend Olan Aramaları 4 kelimeyle özeti: Futbol, Siyaset, Dizi, Deprem https://t.co/HxQpXHWaoZ — Burak Koçer (@ba_kocer) October 20, 2026

2021-2025 yılları arasında illerde en çok aranan başlıkları gösteren video; salgından depremlere, seçimlerden savaşlara, ekonomik gelişmelerden popüler dizilere kadar Türkiye’nin değişen gündemini gözler önüne serdi.

Covid-19 salgını ve uzaktan eğitimle başlayan dönemde ekonomik gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremleri, cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler ile Gazze’deki savaş aramalarda öne çıktı. Dizi ve futbol karşılaşmaları da dönem dönem ülke gündeminde belirleyici oldu.

2021: Salgın, uzaktan eğitim ve Squid Game

2021 yılında Covid-19 salgınının etkileri arama eğilimlerinde belirgin biçimde hissedildi. EBA giriş ve aşı aramaları öne çıkarken yılın ilerleyen aylarında Güney Kore yapımı Squid Game dizisi geniş ilgi gördü.

2022: Savaş, asgari ücret ve EYT

2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Türkiye’deki arama gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi. Ekonomik gelişmelerin etkisiyle asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konuları da yoğun biçimde arandı.

2023: Depremler ve seçim gündemi

6 Şubat depremleri, 2023’te Türkiye genelindeki Google aramalarına damga vurdu.

Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan gibi başlıklar öne çıktı. Yılın son aylarında ise İsrail ve bölgedeki gelişmeler, arama eğilimlerinde belirgin bir yer tuttu.

2024: Yerel seçimler, futbol ve diziler

2024’te yerel seçimler, siyasi gündemin yanı sıra Google aramalarında da öne çıktı. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ve Türkiye-Macaristan karşılaşması spor meraklılarının ilgisini çekerken Bahar ve Gaddar dizileri de aranan başlıklar arasında yer aldı.

2025: Depremler, yapay zekâ ve popüler diziler

2025 yılında deprem aramaları birçok ilde yeniden ilk sıralara yükseldi.

Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Squid Game dizileri farklı bölgelerde ilgi görürken Fenerbahçe ve Google’ın yapay zekâ aracı Gemini de arama eğilimlerine yansıdı. İran ve Gazze ile ilgili gelişmeler de yılın gündemini şekillendiren başlıklar arasında yer aldı.

Beş yıllık tablo, Türkiye’de Google aramalarının yalnızca günlük merakları değil, toplumsal hafızayı şekillendiren olayları da takip ettiğini gösterdi.

Doğal afetler, siyasi gelişmeler, ekonomik kaygılar, uluslararası çatışmalar, spor ve popüler kültür; farklı dönemlerde illerin arama gündemini belirleyen başlıklar olarak öne çıktı.