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Suriye'de deprem: Türkiye'den de hissedildi

Türkiye-Suriye sınırında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.

Haber Merkezi
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Suriye'de deprem: Türkiye'den de hissedildi
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AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Suriye’nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi

Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.

Hatay Valiliğinden açıklama

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, “12.08.2024 Pazartesi saat 23.56’da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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