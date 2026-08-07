Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan tarihi savunma ittifakı: Cumhurbaşkanı Erdoğan imza attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a hareket etti. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçakla ayrılan Erdoğan'ı, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

Erdoğan, Selman ile görüştü

İmzalanacak ittifak anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Kritik imzalar atıldı

Bunun yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşmasına imza attı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın üç ülkenin ortak güvenliğini daha da güçlendirme kararlılığını yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi. Anlaşmaya göre, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilecek.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."

Anlaşmanın önemi

Bu anlaşmanın NATO'nun beşinci maddesini andıran bir yapıya sahip olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Potansiyel bir stratejik ittifak ihtimaliyle gündeme gelen üç ülke, aylardır bölgesel diplomasinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Süreç boyunca Pakistan, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk girişimlerinde bulunurken, Türkiye de Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik temaslarda aktif rol üstlendi.

Nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ile Suudi Arabistan, 2025 yılında ortak bir savunma paktı açıkladı. Söz konusu anlaşma, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.