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Türkiye Taksiciler Odası Başkanı'ndan sert çıkış: O şizofren şahıs bir gün elimde kalacak

Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, gündeme dair sert açıklamalarda bulundu. Yiğiner, Ankara’da yağma ve darp suçlamalarıyla tutuklanan taksicilere destek verdi.

Haber Merkezi
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Türkiye Taksiciler Odası Başkanı'ndan sert çıkış: O şizofren şahıs bir gün elimde kalacak
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Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner gündeme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Yiğiner, Ankara’da yağma ve darptan tutuklanan taksicileri savundu.

"O şizofren şahıs bir gün elimde kalacak"

Yiğiner yaptığı açıklamada, "Birkaç arkadaşımızı görüyorsunuz, dört beş yerde olay çıktı ama şu da bilisin: Şoför olsun, mal sahibi olsun, hiç fark etmez bizim için. Biz, bu arkadaşlarımızın yanındayız. Maddi manevi destekçisiyiz.

Yani hırsızlara, arsızlara arkadaşlarımızı yem etmeyiz. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ne olduğu belirsiz bir kişi, şizofren midir nedir? Bir gün elimde kalacak, onun için de üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

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