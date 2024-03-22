Türkiye Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüşerek, Moskova'daki terör saldırısını kınadı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Fidan, Lavrov'a Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.