Türkiye, Trump'ın Gazze planına nasıl bakıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazartesi günü yapılan görüşmelerin ardından İsrail ile Hamas arasındaki savaşı sona erdirmek için tasarlanan 20 maddelik bir planı kabul ettiğini belirterek, bunu "barış için tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Türkiye'den bu gelişmeyle ilgili ilk tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Erdoğan, Trump'ın "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabayı" takdir ettiğini söyledi. "Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" diye ekledi.

Açıklamada "tarafların kabul edeceği" ifadesinin kullanılması, cumhurbaşkanının Hamas'ın plana dönük yaklaşımına dikkat çekmesi olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı 23 Eylül'de çoğunluğu Müslüman olan sekiz ülkenin lideri ile birlikte Trump ile Gazze konusunu ele alan bir toplantıya katılmıştı.

Erdoğan ve Trump 25 Eylül'de de Beyaz Saray'da biraraya gelmişti.

Milli Güvenlik Kurulu'nun 30 Eylül'deki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği" belirtildi.

Ancak Ankara'dan şu ana kadar yapılan açıklamalarda, 20 maddelik barış planının içeriğine ilişkin teknik ve siyasi bir değerlendirme yapılmadı.

BBC Türkçe'ye konuşan kaynaklar iktidarın temkinli bir söylem kullandığını, bir yandan da sürecin ateşkesle sonuçlanmasına ilişkin çabalara destek verdiğini kaydediyor.

Türkiye planın hazırlanmasına nasıl katkı sundu?

ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail-Hamas savaşını sona erdirmeye dönük bir girişim içinde oldukları son birkaç aydır uluslararası basına yansıyan haberler arasındaydı.

Hatta bu planın eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in başında olacağı bir kurul tarafından yaşama geçirilmesi de gündemdeydi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 Eylül'de New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de bir ateşkes sağlanması için bir süredir sessiz ama yoğun bir diplomasi trafiği olduğunu kaydetmişti.

Fidan, Türkiye'nin amacının "ateşkesin sağlanması, sivil katliamının durması, bir an önce insani yardımların girmesi" olduğunu belirtmiş ve Türkiye'nin de bu sürece katkıda bulunduğunu söylemişti:

"Bu biraz dediğim gibi sessiz götürülen bir çalışma oldu, ilgili ülkeler olarak katkılarımızı verdik, müzakereler devam ediyor."

Erdoğan 'Barış Kurulu'nda yer alacak mı?

Fidan, aynı açıklamada Trump ile sekiz İslam ülkesini bir araya getirme fikrinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirildiğini ifade etti.

Trump da 29 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında İslam ülkelerinin 20 maddelik barış planını desteklediğini, bu süreçte aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu birçok liderle temas içinde olduğunu kayda geçirmişti.

Trump aynı açıklamasında Gazze'de sürecin yönetimine ilişkin kurulacak "Barış Kurulu"na kendisinin liderlik edeceğini, bu kurulda birçok liderin de yer almak istediğini söylemişti.

Türkiye'nin bu girişime nasıl baktığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurula girip girmeyeceğine ilişkin ayrıntılar bilinmiyor.

Aynı şekilde, kurulması önerilen uluslararası güce Türkiye'nin katkıda bulunup bulunmayacağı da öngörülemiyor.

Kalın Hamas'la görüşmelere katılıyor

Türkiye'nin bu süreçte rolünü daha da somutlaştıran gelişme ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın 30 Eylül'de Doha'ya gitmesi oldu.

Kalın burada Katar Başbakanı Muhammed al-Tani, Mısır istihbarat başkanı Hasan Rashad ve Hamas ile planı ele aldı.

Arap basınında çıkan haberlere göre Türkiye, Katar ve Mısır temsilcileri, Hamas'ın planı reddetmemesi çağrısında bulunuyorlar.

Aynı haberlere göre Katar, planda düzeltilmesi veya müzakere edilmesi gereken unsurlar olmasına karşın, Gazze'de savaşın durdurulmasını sağladığına dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 1-2 Ekim'de Körfez'de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fidan'ın önce Suudi Arabistan'da düzenlenecek bir konferansa katılacağı açıklandı.

Dışişleri kaynaklarına göre Fidan 2 Ekim'de de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Fidan'ın BAE'de yapacağı temaslarda ana gündem maddesinin Gazze planının değerlendirilmesi olduğu kaydedildi.

Türkiye, Katar ve Mısır gibi Hamas ile yakın ilişkiler içinde olan bir ülke.

Hamas heyetleri zaman zaman Türkiye'de üst düzey temaslarda bulunuyor.

Kalın geçen aylarda Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Gazze'de ateşkesin sağlanması için izlenecek politikaları ele almıştı.

Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Gazze planına ilişkin gelişmeleri Avrupalı meslektaşlarıyla da değerlendirdiğini belirtiyor.

Fidan'ın bu kapsamda, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile telefonda görüştüğü aktarıldı.