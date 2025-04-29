Türkiye, Üç Deniz Girişimi'ne "Stratejik Ortak" oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Üç Deniz Girişimi, ulaştırma, enerji ve sayısallaşma alanında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin geliştirilmesi amacını taşıyor. Girişim adını, Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz’e kıyısı olan AB üyesi ülkelerden alıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 2015’te başlatılan girişimin, görece daha eski ve yetersiz enerji, dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altyapılarını ve bağlantısallığını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladılar.

Girişime, sadece AB ülkeleri Katılımcı Üye olabiliyor. Bunun dışında girişime mali destekte bulunabilecek ve prestij kazandırabilecek ülkelerden oluşan “Stratejik Ortaklar” ve Ortak Katılımcılar olmak üzere üç statüde dahil olunabiliyor. Herhangi bir statüde dahil olmak için katılımcı üyelerin oybirliği gerekiyor. Üç Deniz Girişimi’nin 28-29 Nisan’da yapılan 10. Zirvesinde Türkiye’nin Stratejik Ortaklık başvurusu kabul edildi.

Türkiye’nin bu girişime dahil olmasının, enerji, ulaştırma ve sayısal altyapı alanlarında sürdürdüğü ikili ilişkilerin, çok taraflı bir arenada da ele alınmasına imkan sağlayacağını belirten Dışişleri kaynakları, Türkiye’nin büyüme, yeni altyapı yatırımları, enerji güvenliği öncelikli çalışmalarını öne çıkaracağı, yine Türkiye’nin ilgi alanında bulunan Ukrayna’nın yeniden imarı konusunun da bu platformun gündemleri arasında olduğunu belirttiler.

Bakanlık kaynakları, Üç Deniz Girişimi bünyesindeki zirvelerde paralel olarak yapılan iş forumlarının da, iş dünyasının etkileşimine katkı verdiğinin altını çizdiler.