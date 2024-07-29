Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve kalkınmasında önemli yer tutan uluslararası doğrudan yatırımların (UDY), sanayi, ticaret ve maliye politikalarının tamamlayıcı unsurlarından olduğu belirtildi.

Dinamik reform süreçleri ile yatırım ortamını sürekli iyileştiren Türkiye'nin, uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunarak bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkeler arası yatırım çekme rekabeti gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz jeo-stratejik konumu, uluslararası şirketlerin kurulu üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısı ile yatırımcılara değer zincirlerini kurmalarını ve büyütmelerini sağlayacak güvenli bir liman sunmaktadır. Yeni dönemde, Türkiye'nin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir.

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) başta olmak üzere tüm ulusal politika belgeleriyle uyumlu bir şekilde ve yatırımcılara sunulan fırsatlar analiz edilerek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin koordinasyonunda ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile hazırlanan 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028)' Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin resmi internet adresinde (www.invest.gov.tr) yayımlanacaktır."

Genelgede ayrıca yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar için bir yol haritası oluşturarak uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacak mezkur Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan politika ve eylemlerin, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda izleneceği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) uhdesinde takip edilerek etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanacağı vurgulandı.

Genelgede, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesinin önemine işaret edildi.