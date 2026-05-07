Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 Dönem Başkanlığı'na oy birliği ile seçildi

Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2026 Zirvesi Ulaştırma Bakanları Konseyi’nde Türkiye, önemli bir göreve seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027 Dönem Başkanlığı'na oy birliğiyle seçildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, alınan kararın yalnızca Türkiye’ye duyulan güvenin değil, aynı zamanda son yıllarda hayata geçirilen büyük ulaştırma yatırımları, küresel ölçekte kurulan lojistik ağlar ve vizyoner projelerin de uluslararası düzeyde bir tescili olduğunu ifade etti.

Asya ile Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda bulunan Türkiye’nin artık sadece bir transit koridor değil, aynı zamanda küresel ulaştırma politikalarının şekillendiği karar merkezlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Türkiye’nin bu görevle birlikte, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda ulaştırma alanında yön belirleyen, standart oluşturan ve geleceğin mobilite ekosistemine liderlik eden ülkeler arasında yer almaya devam edeceği belirtildi.

ITF 2026 Zirvesi, Almanya’nın Leipzig kentinde gerçekleştirildi.