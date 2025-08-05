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Türkiye uzay yarışında vites yükseltiyor: Somali'de 350 milyon dolarlık dev proje

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde Somali’de kurulması planlanan uzay üssü projesinde hazırlıklar hız kazandı. Planlanan tesis, yalnızca uzaya roket fırlatma görevlerine değil, aynı zamanda uzun menzilli füze testlerine de ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanıyor.

Haber Merkezi
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Türkiye uzay yarışında vites yükseltiyor: Somali'de 350 milyon dolarlık dev proje
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Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) öncülüğünde Somali’de hayata geçirilecek uzay üssü projesinde ihale aşamasına gelindi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un Aralık 2024’te duyurduğu proje kapsamında, Türkiye ile Somali arasında imzalanan mutabakatla, Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik (900 km²) bir alan Türkiye’ye tahsis edildi.

Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılması bekleniyor

Proje kapsamında inşaat sürecinin başlaması için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılması bekleniyor. Türk Uzay Üssü Projesi’nin yaklaşık iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye uzay yarışında vites yükseltiyor: Somali'de 350 milyon dolarlık dev proje - Resim : 1

Yatırım maliyetinin, 350 milyon doları bulması öngörülüyor

Edinilen bilgilere göre, Türk yetkililer ile Somali hükümeti arasında varılan mutabakat kapsamında, Türkiye’ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik (900 km²) stratejik bir alan tahsis edildi. Ekvatora yakın bu bölge, uzay fırlatmaları açısından en uygun konumlar arasında yer alıyor. Bu avantajlı konum sayesinde daha az yakıtla daha fazla yükün uzaya taşınabileceği belirtiliyor.

Projenin maliyetinin ilerleyen aşamalarla birlikte 350 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Ekvator kuşağında yer alan Somali, dünyadaki en elverişli fırlatma bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye, bu üs sayesinde küresel uzay yarışında önemli bir aktör haline gelmeyi hedefliyor.

Uzun menzilli füze denemeleri yapılacak

Türk uzay üssü sadece uzaya roketi fırlatma projeleri için değil uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak. Bu üste kurulacak roket fırlatma tesisi, Türkiye’nin uzun menzilli roket testleri için stratejik öneme sahip olacak. Hint Okyanusu’na bakan konumu sayesinde fırlatmalarda roket parçalarının yerleşim yerlerine ve komşu ülkelere düşme riski bulunmuyor. Bu çerçevede menzili 1.000 kilometreyi aşan uzun menzilli füzelerin ateşlemesi Hint Okyanusu’na doğru yapılması planlanıyor.

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