Türkiye uzun çalışma saatlerinde Avrupa’nın zirvesine yerleşti
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayımladığı veriler, Türkiye’de çalışma sürelerinin Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu ortaya koydu.
Siyasi iktisatçı İnan Mutlu, Avrupa ülkelerindeki haftalık çalışma sürelerine ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaşarak konuyu yeniden gündeme getirdi. Paylaşılan tabloya göre Türkiye, çalışma saatlerinin uzunluğu açısından Avrupa’daki ülkelerin tamamını geride bırakarak listenin en üst sırasında yer aldı. Mutlu’nun paylaştığı veriler, Türkiye’deki çalışma sürelerinin Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu ortaya koydu.
“Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz”
Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Mutlu, Türkiye’deki çalışma koşullarına dikkat çekerek “Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz” ifadelerini kullandı. Veriler, Türkiye’de çalışanların önemli bir bölümünün haftada 49 saatin üzerinde mesai yaptığını gösteriyor.
— inan mutlu (@inanmutlu1) March 15, 2026
Türkiye, aşırı uzun saat çalışma oranında Avrupa lideri.
Çalışanların yüzde 26'sı haftada 49 saatten uzun süre çalışıyor.
AB ülkelerinde oran yüzde 6,5.
