Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı

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Ortak iş birliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar'ın başkenti Doha'da bugün; Katar Devleti Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı arasında çok taraflı ‘Bedir’ (Badr) Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptı; Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauhari, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.

Söz konusu mutabakatın; askeri üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askeri eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçladığı bildirildi. Bu girişimin, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Mutabakata, dolunay anlamına gelen ‘Bedir’ ismi verildiği vurgulanarak, bu mutabakat sayesinde dört ülkenin birbirini tamamladığı ve anlaşmanın büyük bir askeri ve ekonomik önem taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada mutabakatın, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahip olduğunun altı çizilerek, her bir ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ile entegrasyon sağlanacağı, savunma sanayisi kapasitelerinin geliştirileceği ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanabileceği ifade edildi.

Ayrıca mutabakatın; katılımcı ülkeler arasındaki askeri iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacağı kaydedildi.

Mekke Anlaşması’ndan farkı nedir?

Doha’daki imza, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın Ağustos ayında imzaladığı Mekke Savunma Paktı’nın ardından geldi. İki metnin niteliği ise farklı. Mekke Savunma Paktı, taraflardan birine yönelik silahlı saldırıyı tümüne yapılmış sayan bir ortak savunma taahhüdü içeriyor. Bedir Mutabakatı ise yalnızca savunma sanayii iş birliğini düzenliyor ve ortak savunma maddesi içermiyor.