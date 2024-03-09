Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Ekonomik işbirliğini geliştireceğiz

Türkiye-ABD ortak açıklaması:

"Taraflar ekonomik işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek üzere mevcut ikili forumları geliştirmenin genişlemesini bir kez daha teyit etti.

Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurdu.

Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit etmeyen terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır.

Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır."

Ayrıntılar geliyor...