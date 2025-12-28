Türkiye ve Avustralya COP31'i birlikte nasıl yönetecek?

2026'da Türkiye'nin evsahipliğinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvesi COP31'in başkanlığına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum getirildi.

26 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Murat Kurum, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum.



COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur.



Ben… — Murat KURUM (@murat_kurum) December 26, 2025

Buna göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

COP31 kapsamında düzenlenecek olan liderler zirvesinin İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30 sırasında Türkiye ile Avustralya arasında devam eden müzakereler 20 Kasım'da Avustralya'nın adaylıktan çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Avustralya "Müzakereler Başkanı" rolüyle Türkiye'deki görüşmeleri yönetecek.

Bu ülkenin İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Müzakereler Başkanı olarak görevlendirildi.

Türkiye ve Avustralya hangi rolleri üstlenecek?

Türkiye COP31'de evsahibi ülke olarak tüm lojistik ve operasyonel sorumlulukları üstlenecek.

Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre COP31, Antalya'da sık sık uluslararası etkinliklere evsahipliği yapan fuar merkezinde (Expo) düzenlenecek.

İki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Müzakereler Başkanı, COP31 süresince müzakereleri yönetme yetkisine sahip olacak.

Avustralya temsilcisi Chris Bowen, ayrıca COP31 boyunca COP Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Türkiye ve Avustralya, ortak şekilde liderlik ederken birbirleriyle istişare edecek.

Görüş ayrılığı olursa, anlaşma sağlanana kadar istişare devam edecek.

Avustralya 2022 yılında Pasifik ülkeleri ile birlikte COP31'e evsahipliği yapma teklifini iletmişti.

18 ülkeden oluşan Pasifik bloğundaki adaların bir bölümü yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yok olma riskiyle yüzleşiyor.

Müzakereler sırasında Türkiye, COP31'in odağında yalnızca belirli bir bölgenin değil, iklim krizinden en çok etkilenen hassas bölgelerin bulunmasını önemsediğini aktarmıştı.

Bu çerçevede Pasifik'e yönelik özel oturumlar düzenlenebileceği önerisinde bulunmuştu.

COP31'den önce düzenlenecek Pre-COP etkinliği de, bu kapsamda, bir Pasifik ada ülkesinde yapılacak ve Avustralya tarafından desteklenecek.

COP30'de fosil yakıtlardan çıkış konusunda net bir yol haritası hazırlanması yönündeki beklentilere rağmen, sonuç anlaşmasında bu konuda bir ilerleme yer almadı.

Fosil yakıtlardan uzaklaşılması küresel ısınmanın yavaşlatılması sürecinin olmazsa olmazı.

İngiltere merkezli iklim yayıncısı CarbonBrief'e göre Türkiye, COP30'da fosil yakıtlar konusunda yol haritasına karşı çıkan 84 ülke arasında yer aldı.

Ancak Türkiye sözcüsü, yayına yaptığı açıklamada, basına sızan listenin "hatalı" olduğu ve Türkiye'nin plana karşı çıkmadığını söyledi.