Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme toplantısı: Sınır kapısı, diplomatik pasaportlarda vize kolaylığı gündemde

Türkiye ve Ermenistan'dan özel temsilciler Salı günü bir araya geldi. Görüşmede, tam normalleşmeyi hedefleyen sürecin "ön koşulsuz olarak" sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan tarafından gerçekleştirilen beşinci toplantı, iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yapıldı.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, normalleşme adımları kapsamında "Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının faaliyete geçirilmesi için teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi" ve diplomatik pasaportlar için vize kolaylığının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir," ifadeleri yer aldı.

Gerilimi azaltma çabaları yeniden devrede

Bugün yapılan görüşme, iki yıllık bir aranın ardından iki ülke arasında yıllardır süren gerilimi sona erdirmeyi amaçlayan çabaların yeniden başlayacağı anlamına geliyor.

İki ülkenin yetkilileri arasındaki son resmi toplantı Temmuz 2022'de yapılmıştı ancak iki temsilci, bu yılın başlarında Türkiye'nin güneyinde bir diplomasi forumunda bir araya gelmişti.

Ankara, 1993 yılında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaş sırasında Azerbaycan'a destek amacıyla Ermenistan ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmiş, geçtiğimiz yıllar boyunca Bakü ile siyasi ve askeri ilişkilerini derinleştirmişti.

Çatışmanın sona ermesinden bu yana Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi Türkiye, Ermenistan ile tarihsel olarak gergin olan bağlarını yeniden canlandırmak için çalışıyor ancak Erivan ile herhangi bir normalleşmenin Azerbaycan ile barış görüşmelerindeki ilerlemeye bağlı olduğunu sıklıkla hatırlatıyor.