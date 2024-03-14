Reuters duyurdu: Türkiye ve İngiltere masaya oturuyor!

İngiltere ve Türkiye, ürünlerin yanı sıra hizmetlerin de yer alacağı yeni bir anlaşmaya dahil edilmesi amacıyla yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine resmen başlıyor.

İngiltere'nin Türkiye ile halihazırda bir STA anlaşması bulunuyor. Anlaşma İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte devreye alınmış ve geçen yıl her iki tarafın yaptığı görüşmelerde STA'nın iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştı.

Ticaret anlaşması modernize edilecek

Ticaret Bakanı Kemi Badenoch yeni STA'ya ilişkin yaptığı açıklamada "Halihazırda gelişen bir ticari ilişkimiz var ve bu ilişki yeni ve modernize edilmiş bir ticaret anlaşmasıyla daha da güçlenecek" dedi.

Badenoch, yeni anlaşmanın İngiltere'nin hizmet sektörüne "büyüyen pazarda rekabet avantajı sağlayabileceğini ve İngiltere genelinde istihdamı destekleme potansiyeline sahip olduğunu" söyledi.

İngilizlerin, Türk ürünlerine erişimi kolaylaşacak

İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, NATO müttefiki olan Türkiye ile müzakerelerin ilk turunun yaz aylarında yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Anlaşma, İngiliz tüketicilerin bulgur ve domates gibi Türk ürünlerine erişimini artırabileceği gibi, İngiliz firmalarının hizmet sektörü ihracatını artırmaları için de fırsatlar sağlayabilecek.

Görüşmelerde Türkiye'yi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat temsil edecek.