Türkiye ve Irak arasındaki 4'üncü güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacak

Türkiye ve Irak arasında Yüksek Düzey Güvenlik Mekanizması’nın 4. toplantısı yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türk ve Iraklı yetkililer, güvenlik konularında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nı perşembe günü Ankara'da gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye ve Irak, güvenlik meselelerinde üst düzey görüşmeler yapma kararı aldıktan ve nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasında ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Bu ziyarette Erdoğan, ilişkilerin yeni bir aşamaya girdiğini belirtmişti.

Irak'ın PKK kararı

Ankara ve Bağdat, bu diyalog mekanizması kapsamında bugüne kadar üç tur görüşme gerçekleştirdi. Son olarak mart ayında yapılan görüşmelerde Irak, PKK'yı "Irak'ta yasaklı bir örgüt" olarak nitelendirme kararı aldı. Bu adım, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türk diplomatik kaynak, perşembe günkü buluşmanın, Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında kararlaştırılan ve dışişleri bakanlarının başkanlık ettiği Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı olacağını belirtti.

Ayrıca, işbirliğini kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak amacıyla görüşmeler yapılacağını belirten kaynak, Erdoğan'ın ziyareti sırasında imzalanan 27 anlaşmanın uygulanmasının ele alınacağını ve daha fazla ortak girişimlerin değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Yaşar Güler de pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele konusunda atılan son adımların "bir dönüm noktası" olduğunu söylemiş, bölgede bir ortak operasyon merkezi kurma konusunda teknik çalışmaların sürdüğünü de eklemişti.

Güler ayrıca, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki sınır ötesi operasyonlarının "terörün adı bu bölgeden silinene kadar" devam edeceğini belirtmiş, Ankara'nın, Bağdat'ın PKK'yı en kısa sürede "terör örgütü" olarak ilan etmesini beklediğini ifade etmişti.

28 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kurulan PKK, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa, Türkiye ve pek çok başka devlet tarafından terör örgütü kabul ediliyor.