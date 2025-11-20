Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Birebir ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki Bakan tarafından, Türkiye ve KKTC arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Bakan Işıkhan, görüşmede yaptığı konuşmada, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Ankara'da ağırladığını anımsatan Işıkhan, "Bugün de değerli kardeşim Sayın Bakan'ın göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini ülkemize yapıyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu vesileyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kısa süre önce atandığı yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum. Birlikte verimli ve sonuç odaklı bir çalışma dönemi geçireceğimize inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyelerinin yükseltilmesini, KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılmasını son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak KKTC'nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Ortak Çalışma Komisyonu kurulacak"

Geçmiş dönemde yürürlükte olan İşbirliği Anlaşması sayesinde Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları birimleri arasında önemli işbirlikleri ve tecrübe paylaşımları gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Anlaşmanın süresinin sona ermesiyle birlikte işbirliğimizi yeni bir yasal çerçeveye kavuşturma ihtiyacı doğmuştu. Teknik ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu yeni anlaşmayı imzalayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Her iki Bakanlıktan da bu teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün imzalayacağımız yeni anlaşma da Bakanlıklarımız arasında Ortak Çalışma Komisyonu kurulmasını öngörmektedir."

Mevcut işbirliğini somut bir takvime bağlayarak ilerleyebilmek adına, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Ortak Çalışma Komisyonunun toplanarak yeni bir eylem planı hazırlanmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulunan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Eylem planları, uzman değişimi, bilgi ve tecrübe paylaşımı, istihdam ve mesleki eğitim gibi alanlarda yürütülecek ortak projelerin önünü açarak, işbirliğimizi daha da güçlendirmektedir. İlişkilerimizin, önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesi için bizler de süreçleri takip edeceğiz. Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin, her iki ülke vatandaşlarının çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."