Türkiye ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu: Değeri 300 milyon lira (Video)

MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. MİT'in istihbaratına göre gemi önce Mısır-İskenderiye ve sonra Lübnan-Beyrut'a ulaştı. Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı.

MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu belirtildi.