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Türkiye ve Yunanistan heyetleri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na katıldı

Türkiye ile Yunanistan heyetleri, "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Türkiye ve Yunanistan heyetleri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na katıldı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan Savunma Bakanlığından bir heyet, 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'nde başladı."

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