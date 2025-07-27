Son dakika...Türkiye yangınlarla mücadele ediyor! Bursa alev kapanına döndü

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Günlerdir süren yangınlarda yoğun mücadele devam ediyor. Yurdun dört bir yanında çıkan yangınlar yerleşim yerlerini ve ormanları tehdit ediyor. İtfaiye ve vatandaşlar çift koldan yangınları söndürmek için canla başla mücadele ediyor. İşte an an illerden gelen son dakika yangın haberleri…

01:17 Kara yoluna yaklaşan alevler dronla görüntülendi

Karabük'te 83 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan ve kara yoluna yakınlaşan orman yangını dron ile görüntülendi.

Karabük'te 4 gündür etkili olan orman yangını ile mücadele sürüyor. Akşam saatlerinde kendini yeniden gösteren alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Karabük-Eskipazar kara yolu Cumayanı köyü mevkiine kadar inen yangın dron ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar net bir şekilde görülüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

01:12 Elazığ Valiliği’nden yangın açıklaması

Elazığ Valiliği Sivrice ilçesi Dikmen köyünde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sivrice İlçesi Dikmen köyünde, 25.07.2025 tarihinde köy yerleşim biriminde çıkan yangına, ilk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip müdahale etmektedir. Ayrıca İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destekleriyle yangına müdahale sürdürülmektedir. Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkânı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta; yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir" denildi.

01:10 Bursa'daki yangında, patlamalar havadan görüntülendi

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlık alandaki yangında, patlamalar dron ile havadan kayda alındı.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Tedbir amaçlı Karahıdır ile İğdir köyleri boşaltılırken, dron ile çekilen görüntülerde maden ocağının ve elektrik tellerinin patlama anları saniye saniye yansıdı.

00:58 Sivas'ta çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan yangında samanlık, ahır ve ev alevlere teslim oldu. Yangın devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde meydana geldi. E.A.'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan ahır ve eve sıçradı.

Alevlerin yükseldiğini gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken, köy halkı da çalışmalara destek veriyor.

00:57 Bakan Uraloğlu: 2 mahallemiz boşaltıldı. Yangından dolayı yaralanan hiç kimse yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karahıdır ile İğdir köyleri boşaltıldı. Yangınla ilgili hiç bir yalanan vatandaşımız yok. Gürsu TOKİ'yi tehdit eden bir durum yok" dedi.

"Bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle yangın yayıldı"

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki koordinasyon merkezinden Bursa'daki yangınları takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün kamu ve kuruluşları sahaya gerekli müdahaleleri yapıyor. Havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle de yangın yayıldı. Ancak, Orhaneli tarafındaki yangın ciddi şekilde daraltıldığı konusunda mesafe kat edildiğini söyleyebilirim. İnşallah kısa sürede arkadaşlarımızla beraber sonuç alma gayreti içerisindeyiz" dedi.

00:42 Bursa yangını alev kapanına döndü

Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangını, ekipleri seferber etti. Alevlerin arasında kalan basın mensupları ve jandarma görevlileri, yangının tam ortasında mahsur kaldı. Jandarma öncülüğünde alevlerin arasından güçlükle çıkıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yangının hızla yayıldığı bölgede, görevini yapmaya çalışan basın mensupları jandarmayla birlikte alevlerin arasında kaldı. Alev kapanından kaçış, büyük panik ve can pazarıyla sonuçlandı. Bölgeden çıkış, jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle sağlandı.

00:24 Bursa'daki orman yangını şehir merkezinden böyle görüntülendi

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Şehre gece karanlığının çökmesiyle, yangının alevleri bir çok noktadan görüntülendi.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki alevlere, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Tedbir amaçlı karahıdır ile iğdir köyleri boşaltılırken, gecenin karanlığını aydınlatan alevler, şehrin bir çok noktasından da görüldü.

00:21 Bursa'da orman yangını: Alevlerin arasından böyle kurtuldular

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. Şehirde gecenin karanlığı alevlerin kızıllığıyla aydınlandı. Alevlerin arasında kalanların kurtulma anları böyle kaydedildi.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ayrıca, karayoluna ulaşan yangın bölgesine araç giriş çıkışı da kapatıldı.

Alevlerin TOKİ bölgesine hızla ilerlediği görülürken gecenin karanlığı yangının alevleriyle aydınlandı. Öte yandan alevler şehrin her tarafından fark ediliyor.

23:54 Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'kül yağmuru' uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Kül yağmuru uyarısı yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursa'mızın Gürsu ve Kestel ilçelerinde devam eden orman yangını nedeniyle, rüzgârın da etkisiyle kentimizde kül yağışı gözlemlenmektedir.

Panik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir.

Vatandaşlarımızdan ricamız;

-Sıcak havaya rağmen, mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması,

-Balkon, pencere ve dış mekânlarda yanıcı materyal bulundurulmaması,

-Solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanması,

-Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması,

-Ormanlık alanlara yaklaşılmaması ve gözlemlenen herhangi bir riskin ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi.

-Kül yağışı gören vatandaşlarımızın, bu durumun şehir merkezinde aktif bir yangın olduğu anlamına gelmediğini bilmeleri önemlidir.

Gelişmeler oldukça resmi kanallarımızdan bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

23:20 Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Orman yangınını kısa sürede kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Onikişubat ilçesineki orman yangıyla ilgili, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede kontrol altın almak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde çıkan orman yangını, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Saat 15.30'da başlayan yangına 15 dakika içinde müdahale edilirken, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabalarıyla kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle yayılma riski taşıması üzerine çevre belediyelerden su takviyesi talep edildi. Olay yerine 2 helikopter, 14 arazöz, 8 su tankı, 7 ilk müdahale aracı, 15 iş makinesi ve 300 personel sevk edildi. Ayrıca 6 itfaiye aracı ve diğer kamu kurumlarının destek ekipleri de çalışmalara katıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede termometreler 44 dereceyi gösterdi, rüzgar ise saatte 35 kilometre hızla etkili oldu. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken, ekipler olası sıçrama riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alıyor.

Bölgede Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'dan bilgi aldı. Vali Ünlüer, "Şu ana kadar üzücü bir can kaybımız yoktur onun gayreti içindeyiz ve risk altındaki yerlerdeki vatandaşlarımızı boşaltıyoruz. Bu şekilde çalışmalar sürüyor inşallah kısa bir sürede kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 18 ev boşaltıldı ve 3 evimiz yandı" ifadesini kullandı.

23:01 Bursa’da orman yangını Karahıdır Mahallesi’ne ulaştı

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi’ne ulaştı. Mahalle tahliye edilirken, bazı vatandaşlar alevlerin arasında kaldı, araçlarda hasar oluştu. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar da meydana geldi.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı. Yetkililerin çağrısı üzerine boşaltına mahallede vatandaşlar alevlerin arasında kalırken, bazı araçlarda ise hasar meydana geldi. Yangının mahallenin çevresini sardığı ve hızla ilerlediği görülüyor.



Ayrıca, geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de fark ediliyor.

22:42 Susurluk’taki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını Susurluk, Manyas ve Bandırma’dan gelen ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Susurluk ilçesine bağlı Okçugöl ile Muradiye mahalleleri arasında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Susurluk, Manyas ve Bandırma’dan sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

22:40 Karadeniz Ereğli’deki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altına alındı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen orman yangını, 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bir polis memuru omzundan yaralanırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Topçalı Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele verilirken, bir polis memuru omzundan yaralandı, bazı vatandaşlar ise dumandan etkilendi.

Ormanlık alana sıçradı, elektrikler kesildi

Topçalı Mahallesi’nde çıkan yangın kısa sürede etkisini artırarak Dağlar Mahallesi’ndeki ormanlık alana da sıçradı. Olayın ardından bölge genelinde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangına müdahale etmek için "patpat" olarak bilinen tarım araçları ve traktörlerle su taşıdı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti.

"Bir memur arkadaşımız taş düşmesinden yaralandı"

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, yangın alanında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Topçalı Mahallemizde yangın çıktı. Yaklaşık 3-3,5 saat önce başlayan bir maalesef yangın durumu oluştu. Şu an kontrol altında yangın. Umuyoruz ama kısa zamanda bitireceğiz. Tüm unsurlar burada. Gülüç Belediye'mizin, Ereğli Belediye'mizin, Orman Müdürlüğümüzün, jandarmamızın, emniyetimizin, ormanımızın tüm çalışanlara araç gereçleri, canhıraş mücadelelerini veriyorlar. Ben de yaklaşık yangının çıkışından 10 dakika sonra, 15 dakika sonra buradaydım. Şimdi yukarıdan indim ben. Yukarıda arkadaşlar kontrol altına aldılar, aşağıdan da bir ekip müdahale ediyor. Umarım kısa süre sonra soğutma çalışmalarına başlayacağız. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun şu anda görünmüyor. Yok sıkıntımız o anlamda. Umarım az bir zaman sonra bu meseleyi nihayete erdireceğiz olumlu bir şekilde. Yukarıda yoğun duman vardı. Etkilenme oldu, doğrudur. Çok ciddi bir durum söz konusu değil. Bir memur arkadaşımız taş düşmesinden yaralandı. Onu da takip ediyoruz. Şu anda ambulans da hastaneye yetiştirildi."

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirilirken, ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yaralanan polis memurunun hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

22:37 Bursa-Ankara otobanı yangın sebebiyle trafiğe kapatıldı

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını sebebiyle Bursa-Ankara otobanı Ankara yönü trafiğe kapatıldı.

Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını, bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi. Yangının hızla yayılması üzerine yetkililer, güvenlik amacıyla Bursa-Ankara otobanı Ankara istikametini geçici olarak trafiğe kapattı. Polis ekipleri sürücülere bilgilendirme yaparak alternatif yollara yönlendiriyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmezken, ormanlık alandan yükselen alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Ekiplerin ve vatandaşların yangına müdahalesi devam ediyor.

22:26 Orman yangını köye yaklaştı, hayvanlar güvenli alanda bekletiliyor

Karabük merkeze bağlı Üçbaşlar köyünde çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 150 büyük ve küçükbaş hayvan geçici olarak güvenli bir bölgeye alındı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler köye yaklaşırken, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle yangının yerleşim yerine ulaşması son anda önlendi. Yangının etkilediği alanda vatandaşların hayvanları tahliye edilerek korunaklı bir bölgede bekletiliyor. Ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor.

22:14 Karabük'teki yangın Ankara karayoluna indi

Karabük'te 4 gündür devam eden orman yangını karayoluna yaklaştı.

Karabük-Ankara karayoluna gidiş ve geliş güzergahında ulaşım kapatıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayarak ilerleyen orman yangını, Karabük Merkez’e bağlı Cumayanı Armağan Mahallesi’ne kadar ulaştı. Yangının mahalleye yaklaşması üzerine bölge tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangının ilerleyişi nedeniyle Karabük-Ankara karayolu üzerindeki Kardemir Kavşağı’nda emniyet güçleri, çift yönlü olarak sivil araç geçişlerine izin vermiyor. Alevlerin, Cumayanı mevkisinde karayoluna kadar ilerlediği görüldü. Mahalle çevresinde yaşayan vatandaşların yanı sıra bölgede bulunan büyükbaş hayvanların da güvenli bölgelere taşındığı görüldü. Hayvanların bir kısmı, olay yerine getirilen bir tır dorsesine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün katılımıyla yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun bir mücadele veriliyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirirken ekipler karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölge halkı ise yetkililerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıldı.

21:59 Uşak'ta devam eden orman yangınında hem tahliyeler hem de müdahale devam ediyor

Uşak'ta devam eden orman yangınında tahliye edilen Ketenlik köyünde hasar tespit çalışmalarına başlanırken, yangına havadan ve karadan müdahaleler ise devam ediyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik köyünde orman dışı alanda başlayan yangın devam ediyor. Yangına 5 helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi, itfaiye ekipleri ve 412 personel cansiperane mücadele veriyor.

Yangın sebebiyle Ketenlik köyünde Horzumlar, Tekeli, Erice ve Gerdanlar mevkilerinde bulunan evler tahliye edildi. Yangın sebebiyle hasar gören Ketenlik köyünde hasar gören yapılarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. Yangın bölgesine gelen Uşak Valisi Naci Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz'den bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Devam eden orman yangınına ekiplerin yoğun mücadelesi sürerken, bölgede zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

21:57 Bursa'da yangın sebebiyle Karahıdır Mahallesi boşaltılıyor

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki yangın sebebiyle Karahıdır Mahallesi tahliye ediliyor. BURULAŞ'a bağlı otobüsler, tahliye için mahalleye konuşlandırılırken, Vakıf Bera Spor Kompleksi vatandaşlar için hazır hale getirildi.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, alevlerin yaklaştığı Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi de tahliye ediliyor. BURULAŞ'a bağlı otobüsler, vatandaşların tahliyesini gerçekleştirmek üzere mahalleye konuşlandırıldı. Ayrıca, yangından etkilenen vatandaşlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi Vakıf Bera Spor Kompleksi hazır hale getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan orman yangını ve yangının seyri nedeniyle, Gürsu ilçemize bağlı Karahıdır Mahallemiz için tahliye kararı alınmıştır. BURULAŞ'a bağlı otobüslerimiz, vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek üzere köyde konuşlandırılmış olup; Bursa Büyükşehir Belediyesi Vakıf Bera Spor Kompleksimiz, yangından etkilenen vatandaşlarımızın konaklaması için hazır hale getirilmiştir. İştiraklerimiz BURFAŞ ve BESAŞ, konaklama alanında vatandaşlarımızın gıda ve su ihtiyaçlarını gidermek üzere gerekli hazırlıklara başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

21:57 Bursa'da gecenin karanlığı yangının alevleriyle aydınlandı

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. Şehirde gecenin karanlığı alevlerin kızıllığıyla aydınlandı.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ayrıca, karayoluna ulaşan yangın bölgesine araç giriş çıkışı da kapatıldı.

Alevlerin TOKİ bölgesine hızla ilerlediği görülürken gecenin karanlığı yangının alevleriyle aydınlandı. Öte yandan alevler şehrin her tarafından fark ediliyor.

21:32 Diyarbakır'da çıkan orman yangınına 9 saattir müdahale devam ediyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına 9 saattir helikopter desteğiyle ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Lice ilçesinde saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Saat 12.00 sıralarında Duru, Peçar, Gökçe ve Bağıvar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, askeri birlikler, itfaiye ekipleri ve araçlar sevk edildi.

Bölgede yaklaşık 9 saattir devam eden yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

21:31 Bakan Yumaklı: "Gün içerisinde toplam 76 yangınla mücadele ettik"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gün içerisinde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsallık alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, gün içerisinde toplam 76 yangınla mücadele edildiğini ve bunların 28'inin ormanlık alanda olduğunu, 48'inin ise kırsallık alanda olduğunu açıkladı.

20:50 Alevler karayolunu böyle sardı, makam araçları az daha yanıyordu

Kestel ile Gürsu arasındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek karayoluna kadar ulaşan yangında Gürsu Kaymakamı ve Gürsü Belediye Başkanı'nın makam arabası yanmaktan son anda kurtuldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, karayolunu ikiye bölen alevler yüzünden söndürme ekipleriyle çiftçilerin görüş mesafesi ve ulaşımı kesildi. Alevlerden koşarak kaçan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. İnceleme için yangın bölgesine gelen Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın makam araçları alevlerin ortasında kaldı.

Makam şoförleri de hızla ilerleyen alevlerin içerisinden araçları çıkarmaya çalıştı. Karayolu üzerinde yolu saran alevler sebebiyle yangına müdahale etmek için araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarını alevlerden zor kaçırdı. Hızla ilerleyen alevlerden kurtulmak için karayolunda koşarak kaçan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı.

20:43 Düzce-Sakarya sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı

Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Düzce-Sakarya sınırı Yeşilyayla mevkiinde saat 14.45 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 6 saat boyunca 50 hektarlık alan içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında bölgede yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alan içerisinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

20:42 Tekirdağ-İstanbul yolu dumanlarla kaplandı

Tekirdağ-İstanbul karayolu kenarında çıkan yangın otluk alana sıçradı. Yoğun duman, trafiği durma noktasına getirirken, yangının yol kenarına atılan izmaritten çıktığı tahmin ediliyor.

Tekirdağ-İstanbul karayolunun kenarında başlayan yangın, anız ve otluk alana sıçradı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yoğun duman karayoluna ulaştı, görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam etti. Yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, yetkililer sürücüleri bu tür sorumsuz davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

20:18 Datça'da kuru ot yangını korkuttu

Muğla’nın Datça ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Yangın, Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi Avlana mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki kuru otlar tutuştu. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını engelledi. Yangın kısasürede kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

20:10 Karabük'te alevler karayoluna doğru ilerliyor

Karabük'teki orman yangını karayolu istikametine doğru ilerlemesini sürdürürken, merkeze bağlı Cumayanı ile Cemalovası köyleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kara yoluna doğru ilerliyor

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayıp geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor. Arazinin engebeli ve dağlık olması karadan müdahaleyi zorlaştırırken 23 helikopter destegiyle ile havadan müdahale aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle çoğu noktada etkili olan yangında alevler Karabük-Eskipazar kara yoluna doğru ilerlerken tedbir amacıyla Cumayanı Köyü Armağanlar Mahallesinde evler boşaltıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş önlemler alırken, evlerde hiçbir vatandaşın kalmaması noktasında uyarılar yapılıyor. Çaresizce evlerini terk eden vatandaşların kimi yanına televizyon kimi ise buzdolabından etlerini alarak bölgeden ayrıldığı görüldü.

18 köy boşaltıldı

Öte yandan gidecek yeri olmayan vatandaşların yurtlarda konaklaması için imkan sağlandığı duyurusu yapıldı. Orman yangının bir farklı noktasındaki alevler nedeniyle yine merkeze bağlı Cemalovası köyünün de tahliye edildiği öğrenildi.

Yaklaşık 4 gündür etkili olan yangınlar dolayısıyla 18 köy boşaltıldı.

20:09 Serik'teki orman yangınında evler ve ahırlar yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 ev ve 4 ahır zarar gördü. Alevler kontrol altına alınırken, hayvanlar son anda kurtarıldı.

Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında ikisi içerisinde insanların yaşadığı biri metruk 3 ev ile 4 ahır yandı. Hayvanlar, sahiplerinin çabasıyla tahliye edilerek zarar görmekten kurtarıldı.

Yangın nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerinin geneline yayılmadan kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Arazözler ve su tankerleri bölgeye sevk edilirken, yangına helikopterler ve yangın söndürme uçakları da havadan destek verdi. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla birlikte mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına dahil oldu. Bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla ahırlardaki hayvanları tahliye ettiği, hortum ve su bidonlarıyla yangına müdahale ettiği bildirildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor, çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.

Yangının sıçradığı evlerden birinin yakını olan Dudu Erman, "Ahırda hayvanlar vardı, içinden çıkardılar mı çıkarmadılar mı bilmiyoruz. Ev yeni tutuşuyor. Yardım edin, bir can yanmasın. Kaynanamlar yıllardır burada yaşıyor, evin içinde kimse yoktu. Varsa hayvanlar var" dedi.

Caminin dış cephesi de zarar gördü

İhsan Ergin ise, "Alevler buraya kadar geldi, caminin dışı plastik kaplama olduğundan cami de zarar gördü. İki tane insanların içinde yaşadığı ev bir de metruk ev yandı. Alevler hızlı geldi, vatandaşları ve hayvanlarını tahliye ettiler. Traktörlerini kaldırdılar, bu mahallede ilk kez böyle bir yangın oldu" dedi.

"Evi kurtaramadık ama keçileri çıkardık"

Veli Kozan isimli vatandaş ise, "Evde içeride uyuyorduk, annem bir anda elektriklerin kesilince aşağı indi, yukarıda yangın yandığını söyleyince aşağı indik. Rüzgarın toplamasıyla alevler bir anda eve geldi. Evi kurtaramadık. İki keçimiz vardı, onu kurtardık. Evimiz taş ev, dedemin zamanından, 40-50 yıllık evdir" diye konuştu.

"Yarım saatte köye ulaştı, panik büyüktü"

Yangının çıkış anına tanıklık eden mahalle sakini Süleyman Erman, "14.30 civarında köyün kuzeyinden başladı yangın. Poyraz çok şiddetli olduğu için yarım saat içinde köye ulaştı. Şu an bildiğimiz kadarıyla içinde insan yaşayan bir ev yandı. İnsan yaşamayan iki ev ve ahırlar zarar gördü. Can kaybı yok, hayvanlar da sağ. Maddi hasar var. Yangın söndürme ekipleriyle birlikte köylüler de canla başla çalıştı. Çok fazla panik olduk, ne yaptığımızı bilemedik. Yangın zıplayarak ilerliyordu, herkes evlerini, arabalarını, traktörlerini mahalle dışına çıkardı. Mutfaktaki tüpler söküldü, yaşlılar tahliye edildi. 25-30 kişinin yaşadığı bu köyde ilk kez böyle bir yangın gördük" dedi.

19:58 Bursa'daki orman yangınları büyüyor

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor.

Yangına 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kızılçam ormanlarının yandığı bölgede söndürme çalışmalarına katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık hem Kestel ilçesi Ağlaşan hem de Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallelerinden çift koldan söndürme çalışmaları yapıldığını belirterek,"Ağlaşan'dan başlayarak Dışkayaya kadar ulaşan yangına bir taraftan devletimizin helikopterleri diğer taraftan itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Allah razı olsun çiftçilerimizde destek veriyor. Bursa'mıza Kestel ve Gürsu ilçelerimize büyük geçmiş olsun" dedi.

19:47 Karabük’te orman yangını 78. saatinde

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayan orman yangını 78. saatine girdi. Arazinin sarp ve engebeli olması sebebiyle yangına, yalnızca havadan müdahale edilebiliyor.

Karabük-Ovacık karayolu üzerindeki Pirinç Kayaları mevkiinde etkili olan yangına, bölgenin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle karadan ulaşımda zorluk yaşanıyor. Bu nedenle özellikle helikopterlerle havadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Bölgede Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri ve gönüllüler görev alıyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan su atışları hem de yer ekiplerinin şerit açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının etkili olduğu alanda dumanların yükselmesiyle kaçan kuş sürüleri görüntülendi. Görüntüler, yangının doğa üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

19:27 Kızılcahamam’da otluk alanda yangın

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkarak evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.