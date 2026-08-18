Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan “Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030)” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, yapay zekânın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan ve birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğu belirtilerek, ülkelerin rekabet gücü, verimlilik düzeyi ve teknolojik bağımsızlığının yapay zekâ alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiği ifade edildi.

2021 yılında yürürlüğe konulan “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025)” kapsamında önemli kazanımlar elde edildiği belirtilen genelgede, yapay zekânın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde Türkiye’nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Yapay zekâ farkındalığı ve nitelikli insan kaynağı artırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030)”nın; insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşların eşgüdüm içinde hareket etmesini öngördüğü bildirildi.

Eylem Planı ile yapay zekâ farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi, kamu ve özel sektörde yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması ile uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zekâ ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

“Fark et, istifade et, üret ve yönet”

Genelgede, Eylem Planı’nın “Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet” temel ilkeleri üzerine inşa edildiği belirtilerek, Türkiye’nin yapay zekâ alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanacağı belirtilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından plan kapsamındaki görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeleri ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlamaları istendi.