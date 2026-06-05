Türkiye yeni vergi düzenlemeleriyle "Dubai" olur mu?

TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifi, yurt dışında bulunan sermayenin Türkiye ekonomisine kazandırılmasını amaçlayan kapsamlı vergi teşvikleri içeriyor. Düzenleme, döviz girişini artırmayı ve Türkiye’yi uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri, yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi halinde herhangi bir vergi yükümlülüğü uygulanmaması. Körfez ülkelerindeki fonlardan Avrupa’daki Türk vatandaşlarının tasarruflarına kadar geniş bir sermaye havuzunun ekonomiye kazandırılması amaçlanırken, devlet yatırımcılara vergi avantajı sağlayarak bu süreci teşvik etmeyi planlıyor.

Dijital ekosistemin devleri için önemli avantaj sağlıyor

Düzenleme yalnızca büyük sermaye sahiplerini değil, dijital ekonomide faaliyet gösteren girişimcileri de kapsıyor. Amazon, Etsy, eBay ve Shopify gibi küresel e-ticaret platformları üzerinden yurt dışına satış yaparak döviz geliri elde eden kişi ve işletmelerin, bu gelirleri Türkiye’ye getirmeleri halinde çeşitli vergi avantajlarından yararlanmaları öngörülüyor.

Ekonomi yönetimi, söz konusu adımlarla Türkiye’nin uluslararası sermaye akışından daha fazla pay almasını, döviz rezervlerinin güçlenmesini ve yatırım ortamının desteklenmesini hedefliyor.

Vergi avantajları, yatırım dostu uygulamalar ve sermaye girişini kolaylaştıran mekanizmalar dikkate alındığında, bazı uzmanlar Türkiye’nin Dubai benzeri bir finans ve yatırım merkezi olma yolunda önemli bir adım attığını değerlendiriyor. Bununla birlikte, bu hedefin gerçekleşmesinde hukuki öngörülebilirlik, makroekonomik istikrar, finansal derinlik ve yatırımcı güveni gibi unsurların da belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Peki, TBMM gündemindeki bu yeni düzenlemeler Türkiye’yi, Dubai örneğinde olduğu gibi küresel sermayeyi çeken, bölgesel bir finans merkezi haline gelen ve yüksek refah üreten bir ekonomik modele yaklaştırabilecek mi?

Sosyal medya üzerinden yaptığı analizlerle tanınan influencer Canberk Öztürk, yayınladığı son videoda Türkiye’nin yeni ekonomi vizyonunu ve hayata geçirilmesi planlanan vergi düzenlemelerini değerlendirdi. Öztürk’e göre bu adımlar, Türkiye’yi bölgenin en önemli finans merkezi haline getirebilir.

22 yılda 1.1 trilyon dolarlık enerji faturası

Türkiye’nin temel ekonomik sorununun döviz açığı olduğunu belirten Öztürk, son 22 yılda enerji ithalatına harcanan 1.1 trilyon dolara dikkat çekti. Bu büyük nakit çıkışının Türk Lirası üzerinde baskı oluşturduğunu, bunun da enflasyonu ve faizleri tetiklediğini ifade eden Öztürk, yeni yasal düzenlemenin bu döngüyü kırmayı hedeflediğini belirtti. Öztürk, Körfez sermayesinden Avrupa’daki Türklerin birikimlerine kadar geniş bir yelpazede döviz girişinin hedeflendiği bu modelin, ekonomi üzerinde bir "domino etkisi" yaratacağını düşünüyor.

Canberk Öztürk, döviz girişinin artmasıyla başlayacak süreci şu şekilde özetledi:

"Döviz girişi artınca Türk Lirası üzerindeki baskı azalacak ve kur stabilize olacak. Stabil kur, enflasyonun kontrol altına alınmasını ve düşüş eğilimine girmesini sağlayacak. Düşen enflasyonla birlikte Merkez Bankası faiz indirimine gidebilecek. Düşük faiz oranları, krediye erişimi kolaylaştırarak yatırımları artıracak ve işsizliği azaltacak."

Videosunda, Türkiye’nin coğrafi avantajına vurgu yapan Öztürk, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’nın tam merkezinde yer alan ülkenin, doğru finansal hamlelerle Dubai’nin başarısını yakalayabileceğini savundu. Dubai’nin üretimden ziyade güven, istikrar ve vergi avantajlarıyla sermaye çektiğini hatırlatan Öztürk, Türkiye’nin de benzer bir oyun planıyla küresel sermayenin yeni adresi olabileceğini ifade etti.