Türkiye-Yunanistan toplantısı 13 Kasım'da

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda konuşan MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisine dikkati çekerek, “PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 835’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 178’e ulaşmıştır.” açıklaması yaptı.

Aktürk, “4 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım’da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.” dedi.

Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiğini bildiren Aktürk, “Pençe-Kilit bölgesinde içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan sığınak ile iki girişi, çok sayıda odası ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu mağara, Pençe-Yıldırım bölgesinde yine içerisinde çok miktarda mühimmat olan 6 sığınak ve girişi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış, birçok odası bulunan mağara, ayrıca Hakurk ve Tatasara bölgesinde de içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 4 katlı mağara tespit edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, havan ve tüfek mühimmatı, el bombaları, şarjör ve sevk fişekleri ile jeneratör, darbeli matkap, matkap ve yaşam malzemeleri METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Terörle mücadelemiz, ‘Bir gece ensızın’ diye ifade ettiğimiz şekilde gereken yer ve zamanda, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir.”

Suriye’de harekat alanlarında sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Aktürk, “Ocaktan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19’u son bir haftada olmak üzere bin 340 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2’si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6’sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185 bin 205 olmuştur.” diye konuştu.

Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Ankara’da

Yunanistan ile pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabaların devam ettiğini hatırlatan Aktürk, “Bu doğrultuda Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4’üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.” açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze’ye uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu tekrar eden Aktürk, “İsrail’in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır. Türkiye'nin yaptığı ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması, sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhâl durdurulması, Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç maddelerinin girişine ve yaralıların çıkışına tahditsiz izin verilmelidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.